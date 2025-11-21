Почти 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись после проверок Минздрава

Здравоохранение
132
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав продолжает проверки частных процедурных кабинетов по республике для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушений стандартов при оказании медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz 

По данным министерства, в ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы.

Согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения.

Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии. По оставшимся объектам продолжается организация проверок.

На сегодня завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов. Установлены следующие нарушения:

- ведение медицинской деятельности без лицензии;

- несоблюдение санитарных правил;

- неправильное хранение лекарственных средств;

- отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

- отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.

По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге.

Минздрав продолжает мониторинг и контроль в целях обеспечения безопасности пациентов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах здравоохранения.

