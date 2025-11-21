По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге
Минздрав продолжает проверки частных процедурных кабинетов по республике для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушений стандартов при оказании медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz
По данным министерства, в ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы.
Согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения.
Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии. По оставшимся объектам продолжается организация проверок.
На сегодня завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов. Установлены следующие нарушения:
- ведение медицинской деятельности без лицензии;
- несоблюдение санитарных правил;
- неправильное хранение лекарственных средств;
- отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
- отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.
По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге.
Минздрав продолжает мониторинг и контроль в целях обеспечения безопасности пациентов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах здравоохранения.