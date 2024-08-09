Более 400 новых домов сдадут в августе для пострадавших от паводков в Актюбинской области

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Регион является одним из наиболее пострадавших от паводков – 1020 домов и дачных строений были признаны аварийными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Перед нами стояла задача построить 502 дома, приобрести 518 домов и квартир. На сегодняшний день приобретено 475 домов и квартир – работы выполнены на 91,7%. В течение августа запланирована поэтапная сдача свыше 400 домов. Стоит отметить, что все материалы, используемые при строительстве, производятся в Актюбинской области. Дефицита в стройматериалах нет», — рассказал глава региона Асхат Шахаров.

Так, в селе Кумсай Темирского района ведутся отделочные работы 21 дома с подведением инженерной инфраструктуры. Средства на строительство выделила компания BI Group.

В селах Жагабулак и Бирлик Мугалжарского района к сдаче готовят 14 домов, построенных за счет компании BI Group. Подрядчики подводят инженерные сети к участкам. По просьбе местных жителей в этих селах строят фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

Масштабная стройка развернулась в Уилском районе. В селе Каратал возводят дамбу. Там же Фонд «Қамқор-Ақтөбе 2024» профинансировал строительство 128 домов и еще 21 дома в селе Уил.

В селе Кобда Кобдинского района в новое жилье заселят 130 семей. Сейчас здесь трудятся 10 подрядных организаций. Во всех домах завершены работы по укладке стен, установке кровли, ведутся внутренние строительно-монтажные работы. Финансовую помощь району оказал Фонд Булата Утемуратова. Для недопущения ежегодных подтоплений села, местные власти поднимают вдоль реки защитное сооружение.

В Иргизском районе за счет фонда «Қамқор-Ақтөбе 2024» строят 51 дом в селе Иргиз и еще 63 дома в селе Нура.

На стадии завершения 26 домов в Айтекебийском районе. Средства на строительство выделил BI Group.

Всего в Актюбинской области жилфонд восстанавливают свыше 50 подрядных организаций. Для наращивания темпов вице-премьер поручил привлечь в Уилский и Иргизский районы дополнительную технику и рабочую силу.

«95% домов будут сданы до конца августа. До 15 сентября ставим задачу заселить всех пострадавших от паводков. Оставшиеся 5% - это в основном Иргизский район, особенно село Нура. Работы по строительству там были начаты позже на месяц из-за высокого уровня воды. Я дал поручение увеличить количество бригад. Кроме этого, в шести пострадавших районах восстанавливаются дороги, инженерная инфраструктура. Есть проблема со снабжением питьевой водой и электричеством в Иргизском районе, в течение месяца акимат должен эту проблему решить», — сказал Канат Бозумбаев.

Справочно: 4 521 семья в Актюбинской области получила единовременную социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,6 млрд тенге. Возмещение материального имущества выплачено по 4 083 домам на сумму 1,4 млрд тенге.