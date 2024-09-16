Более 50 частных судебных исполнителей наказали в Алматы

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Одному из них грозит исключение из палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

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Как уточняется, прокуроры проанализировали состояние законности исполнительных документов о взыскании административных штрафов и налоговой задолженности.

Они выявили факты непринятия мер ЧСИ в отношении более 1 000 должников по наложению арестов на их банковские счета и имущества, с заработной платы не производилось удержание задолженности, а также не выставлялись ограничения на выезд за пределы страны.

Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и не поступление средств в бюджет, тем самым нарушался принцип неотвратимости наказания.

«По акту надзора прокуратуры города 50 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении одного ЧСИ инициирована процедура исключения его из палаты», – заключили в надзорном органе. 

В результате принятых мер было взыскано более 75 млн тенге.  

#суд #прокуратура #наказание #Алматинская область

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