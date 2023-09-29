Более 50 человек стали жертвами взрыва в Пакистане

Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане выросло до 52, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 52, по уточненным данным, пострадали более 50 человек, сообщило в пятницу издание Dawn.

Ранее оно сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека. Власти полагают, что взрыв устроил смертник.

"Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание.

Как сообщили изданию представители местных органов здравоохранения, ранее распространившиеся данные о более чем 130 пострадавших были не верны. Путаница произошла из-за того, что две больницы дублировали данные.

Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.