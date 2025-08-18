Более 50 детей выпали из окон с начала года в Астане

В Астане стартовала масштабная акция, направленная на предотвращение случаев выпадения детей из окон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Как уточняется, местом старта мероприятия стала пожарная часть №5, где собрались представители столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям, ювенальной полиции, акимата, а также волонтёры и поисково-спасательные отряды.

Основная цель акции — снизить количество несчастных случаев среди детей путём установки защитных механизмов на окна и проведения разъяснительной работы с населением.

«С начала года в Астане уже зафиксировано более 50 случаев выпадения детей из окон. 39 детей получили различные травмы. Это тревожная статистика, и мы не можем оставаться в стороне. Сегодня при поддержке волонтёров и городских служб, мы устанавливаем блокираторы в квартирах социально уязвимых семей», — рассказал заместитель начальника ДЧС Астаны Канат Алтынбеков.

По словам организаторов, в ходе рейда будет установлено до тысячи блокираторов в квартирах более 600 семей. В приоритете — многодетные семьи, одинокие матери и другие категории, находящиеся в зоне риска.

Активисты не только устанавливают устройства, но и проводят профилактические беседы, объясняя родителям, как правильно обеспечить безопасность ребёнка дома.

«Блокираторы — это вещь, которая должна быть в каждой квартире, где есть маленькие дети. Установка занимает несколько минут, а спасённая жизнь бесценна», — отметила местная жительница, в квартире которой также провели установку.

Всего в мероприятии принимают участие около 600 человек — сотрудники экстренных служб, представители местных исполнительных органов и волонтеры.

«Мы призываем всех родителей быть внимательнее. Не оставляйте детей без присмотра, обязательно установите блокираторы. Это простое решение может спасти жизнь», — добавил Канат Алтынбеков.

