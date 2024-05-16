Более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских университетах

Международное сотрудничество, Президент
103
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе переговоров в расширенном составе с малайзийской делегацией рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей.

Приветствуя гостей, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима без всякого преувеличения является историческим, поскольку открывает путь к новому этапу сотрудничества между Казахстаном и Малайзией.

«С нашей стороны я хотел бы выразить готовность к более тесному и продуктивному взаимодействию с Малайзией, которая играет весьма важную роль в регионе Юго-Восточной Азии. Только что у нас состоялся очень откровенный и дружественный обмен мнениями по многим вопросам. Уверен, что у нашего сотрудничества большие перспективы. Я поддерживаю ваше намерение принять участие в бизнес-форуме. Важнейшим фактором развития наших отношений являются бизнес-контакты. Мы приветствуем реализацию новых успешных проектов с участием малайзийских компаний. В этом отношении правительство Казахстана готово оказать необходимое содействие. Кроме того, граждане и бизнесмены двух стран пользуются взаимным 30-дневным безвизовым режимом и удобным прямым авиасообщением. Также я хотел бы отметить, что более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских университетах. Я думаю, что они, безусловно, будут служить золотым мостом между двумя государствами», – подчеркнул президент.

Анвар Ибрагим отметил, что Малайзия придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном

«Мы можем извлечь максимальную выгоду из растущих экономических отношений. У нас есть конкретные предложения. Мы планируем провести двусторонние встречи с вашими министрами по вопросам импорта и экспорта. У нас в Малайзии создан огромный товарный рынок. Сейчас наша страна превратилась в региональный хаб по производству компьютерных чипов со значительными инвестициями из США, Европы, особенно Германии, и Китая. Я думаю, мы можем поделиться с этим опытом и в то же время перенять ваш опыт по трансформации, которую вы провели достаточно успешно. И, конечно, есть некоторые специфические области, такие как халал-индустрия. Мы также изучаем перспективы исламского банкинга», – сказал премьер-министр.

В ходе встречи были обсуждены возможности партнерства в транзитно-логистической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в международных структурах, включая ООН, ОИС и CВМДА.

#переговоры #Токаев #премьер-министр #Малайзия

Популярное

Все
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Вынесен приговор лесникам
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Борьба с нелегальными уличными торговцами не дает результата
Начинается очередной этап приватизации
Экономия в 400 километров
Костанайский военнослужащий удостоен медали «Шапағат» за вклад в развитие государственного языка
Почему молодежь не стремится стать историками и археологами?
Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку
Состоялся торговый форум
Уникальный опыт
В моду возвращается советская эстетика
Гамма формы, мелодия цвета
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Президент подписал поправки по миграции
Казахстан и Китай обсудили перспективы в области сельхозпер…
Малайзия является одним из надежных партнеров Казахстана в …
Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направления…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]