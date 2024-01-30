Более 600 казахстанцев воспользовались услугами инватакси через агрегаторы

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В прошлом году граждане с ограниченными возможностями воспользовались услугами инватакси через агрегаторы почти 54 тысячи раз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы ведомства, участниками пилотного проекта в двух городах является 639 человек.

Как сообщалось ранее, Минтруда совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси. 

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием считалось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания-агрегатор.

— В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки.  Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок (...) На первом этапе в пилотном проекте участвует фокус-группа из числа граждан с инвалидностью из городов Астана и Алматы», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в 2024 году реализация проекта продолжится, в дальнейшем оказание услуги в новом формате планируется расширить на другие группы граждан с ограниченными возможностями и масштабировать на все регионы страны.

#Минтруда #казахстанцы #инватакси #пилотный проект #агрегаторы

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