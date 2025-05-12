Более 6,3 млрд кубометров воды направлено по реке Ертис

Водное хозяйство
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Это делается для сохранения экосистем Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для проведения природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило в пойму реки Ертис в Павлодарской области более 6,3 млрд кубометров воды из Шульбинского водохранилища в области Абай.

Ежегодные природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме реки Ертис. На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки Ертис.

В данный момент на гидропостах Павлодарской области наблюдается подъем уровня воды и затопление поймы реки Ертис. Также в регионе продолжаются природоохранные попуски в пойму реки Шидерты. На сегодня направлено более 60 млн кубометров воды из Канала им. К. Сатпаева.

Всего планируется направить 120 млн кубометров воды на сохранение флоры и фауны сельской зоны города Экибастуз и Актогайского района, а также на наполнение Аулиекольской системы озер, озер Басентин и Шыганак.

На сегодня залито более 9000 га лиманов в сельской зоне города Экибастуз, всего планируется обводнить более 21 тыс га лиманов. В озеро Шыганак с начала природоохранных попусков прибыло 10 млн кубометров воды.

«Природоохранные попуски не только помогают сохранить окружающую среду и биологическое разнообразие в регионе. Они способствуют развитию сельского хозяйства, животноводства и экономики Павлодарской области в целом. Это положительно влияет на благосостояние местных жителей»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

#Минводы #Ертис

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