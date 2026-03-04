Более 70% граждан намерены принять участие в референдуме по Новой Конституции

Конституционная реформа
182

Казахстанский институт общественного развития провел социологический опрос по изучению информированности населения о предстоящем референдуме и уровню поддержки гражданами проекта Новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно результатам телефонного опроса, 81,8% опрошенных казахстанцев знают о том, что в стране планируется проведение референдума по проекту новой Конституции, из них 33,7% хорошо осведомлены о референдуме и 48,1% участников опроса что-то слышали, но не знают подробностей.

Доля тех, кто ничего не слышал о референдуме по проекту новой Конституции, составляет 17,1%.

Высокие показатели общей осведомленности, в том числе и среди тех, кто что-то слышал о референдуме, отмечены среди опрошенных Жамбылской (89,7%), Восточно-Казахстанской (87,8%), Кызылординской (89,1%), Западно-Казахстанской (88,1%) областей и города Алматы (87,6%). 

Как показывают результаты телефонного опроса, молодежь демонстрирует хорошую осведомленность о планируемом референдуме (44,8%). При этом старшее поколение тоже показывает достаточно высокую общую информированность, хоть и без подробностей (51,7%).

Также информированность о проведении референдума по проекту новой Конституции зависит от уровня образования опрошенных. Чем выше уровень образования, тем выше общий показатель осведомленности. Так, 86,7% опрошенных с высшим образованием в той или иной степени слышали о проведении референдума, 74,3% респондентов со средним специальным, профессиональным образованием также информированы о референдуме.

Телефонный опрос показывает, что абсолютное большинство опрошенных (76,9%) получают информацию о конституционной реформе и политических событиях в стране из социальных сетей (Tik-tok, Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте и т.д.). Треть опрошенных (33,3%) ответили, что узнают о политических событиях в стране на новостных интернет-сайтах. Телевидение в качестве источника информации отметили 20,5% опрошенных.

На вопрос «Планируете Вы принять участие в референдуме по проекту новой Конституции?», большинство опрошенных казахстанцев, а именно 72,8%, ответили положительно, потому что это их гражданский долг. Еще 17,9% участников опроса отметили, что еще не приняли окончательного решения, придут они на референдум или нет. Не планируют участвовать в референдуме, по данным телефонного опроса, 9,3% респондентов.

Высокая потенциальная электоральная активность отмечена среди опрошенных Туркестанской (82,7%), Западно-Казахстанской (78,6%), Карагандинской (78,1%), Кызылординской (76,1%), Жамбылской (75,0%), Северо-Казахстанской (75,0%) областей.

По результатам опроса, максимальную готовность участвовать в референдуме показывает молодежь (82,2%) и респонденты в возрасте от 29 до 45 лет (76,3%), а также респонденты с высшим образованием (74,4%) и с общим средним образованием (75,0%).

По полученным данным, большинство казахстанцев поддерживают проект новой Конституции – 89,2%.

Среди них, 52,8% участников опроса полностью поддерживают и 36,4% скорее поддерживают проект нового Основного закона. Доля тех, кто по разным причинам не поддерживает проект новой Конституции либо еще не определился с выбором, составляет всего 10,8%.

Опрос общественного мнения проведен НАО «Казахстанский институт общественного развития» по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в период с 12 по 20 февраля 2026 года.

Исследование проведено по национальной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания.

Объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. Территория проведения телефонного опроса охватывает 17 областей и 3 города республиканского значения (гг. Астана, Алматы, Шымкент). Обзвон осуществлялся на стационарные и мобильные номера телефонов.

Опрос проведен в соответствии с официальным уведомлением ЦИК РК.

 

 

 

