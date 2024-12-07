Более 700 единиц спецтехники задействованы в снегоуборке в ночную смену в Астане

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

За день 6 декабря коммунальные службы столицы вывезли из города более 7 тысяч кубометров снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В ночную смену с 6 на 7 декабря на уборку снега и наледи с улиц города вышли свыше 200 дорожных рабочих и более 700 единиц спецтехники.

За день 6 декабря на снежные полигоны вывезли более 7 тысяч кубометров снега 598 рейсами большегрузов.

Всего с начала зимнего периода из города 66 822 рейсами вывезено порядка 853 тысяч кубометров снега.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.