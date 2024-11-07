Более 700 машин сопроводили полицейские на трассах Акмолинской области

Фото: polisia.kz

В связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области были введены ограничения движения на нескольких участках автодорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, для скопившегося на дорогах транспорта подразделениями патрульной полиции было организовано сопровождение. При построении автомашин полицейские разъясняли водителям правила езды в колонне, необходимость соблюдения установленного скоростного режима и интервала.

В результате, из Астаны до Щучинска было сопровождено 150 автомашин – 100 легковых и 50 грузовых. Из Щучинска в Астану - 574 автомашины – 360 легковых и 214 грузовых.

Патрульные полицейские продолжают формировать колонны и сопровождать транспортные средства по пути следования.

Полицейские убедительно просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.