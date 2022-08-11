Более 7,4 млн бюджетных тенге похитили при ремонте в доме престарелых в ВКО

Должностные лица дома престарелых и инвалидов в Восточно-Казахстанской области похитили более 7,4 млн тенге из бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области в результате оперативно-профилактических мероприятий «QAMQOR» начал досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денег при выполнении капитального ремонта крыши КГУ «Зевакинский центр оказания специальных социальных услуг».

«Установлено, что должностными лицами дома престарелых и инвалидов с ноября 2019 года по май 2020 года путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ похищено более 7,4 млн тенге», – детализировали в агентстве.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.