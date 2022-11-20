Более 8 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента Казахстана

В аутсайдерах по-прежнему три мегаполиса - Астана, Алматы и Шымкент.

Фото: Kazpravda.kz

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов на заседании ведомства рассказал о ходе голосования в регионах – казахстанцы выбирают главу государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Шавхат Утемисов сообщил, что на 18:00 более 8 млн человек получили бюллетени – это составляет 67,85% от общего количества избирателей.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

По области Абай – 78,88 %;

по Акмолинской области – 75,82 %;

по Актюбинской области – 71,23 %;

по Алматинской области – 70,92 %;

по Атырауской области – 67,88 %;

по Западно-Казахстанской области – 64,77 %;

по Жамбылской области – 77,27 %;

по области Жетісу – 77,08 %;

по Карагандинской области – 77,56 %;

по Костанайской области – 71,38 %;

по Кызылординской области – 77,20 %;

по Мангистауской области – 64,57 %;

по Павлодарской области – 77,12 %;

по Северо-Казахстанской области – 77,46 %;

по Туркестанский области – 80,25 %;

по области Ұлытау – 74,45 %;

по Восточно-Казахстанской области – 76,81 %.

В аутсайдерах по-прежнему три мегаполиса. Так, по Астане проголосовало 48,01 % избирателей, по Алматы – 27,93 % и по Шымкенту – 59,56 %.

Также Утемисов сообщил, что началось голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве.

"Участок в Сан-Франциско откроется раньше из-за разницы во времени", - добавил он.