Более 8 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента Казахстана

В аутсайдерах по-прежнему три мегаполиса - Астана, Алматы и Шымкент.
Член ЦИК РК Шавхат Утемисов на заседании ведомства рассказал о ходе голосования в регионах – казахстанцы выбирают главу государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Шавхат Утемисов сообщил, что на 18:00 более 8 млн человек получили бюллетени – это составляет 67,85% от общего количества избирателей.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
По области Абай – 78,88 %;
по Акмолинской области – 75,82 %;
по Актюбинской области – 71,23 %;
по Алматинской области – 70,92 %;
по Атырауской области – 67,88 %;
по Западно-Казахстанской области – 64,77 %;
по Жамбылской области – 77,27 %;
по области Жетісу – 77,08 %;
по Карагандинской области – 77,56 %;
по Костанайской области – 71,38 %;
по Кызылординской области – 77,20 %;
по Мангистауской области – 64,57 %;
по Павлодарской области – 77,12 %;
по Северо-Казахстанской области – 77,46 %;
по Туркестанский области – 80,25 %;
по области Ұлытау – 74,45 %;
по Восточно-Казахстанской области – 76,81 %.
В аутсайдерах по-прежнему три мегаполиса. Так, по Астане проголосовало 48,01 % избирателей, по Алматы – 27,93 % и по Шымкенту – 59,56 %.
Также Утемисов сообщил, что началось голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве.
"Участок в Сан-Франциско откроется раньше из-за разницы во времени", - добавил он.