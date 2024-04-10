Более 8 тысяч голов скота пало во время паводков

Из них более 500 лошадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совместными усилиями акиматов регионов и министерства сельского хозяйства удалось отогнать на безопасное расстояние более 88 тысяч сельхозживотных.

«По оперативным данным, количество павших животных составляет 8,1 тысячи голов, в том числе МРС - 6 тысяч голов, КРС – 1,5 тысячи, лошадей – 514 голов. На сегодняшний день утилизировано 4,1 тысячи голов павших животных», - говорится в сообщении МСХ.

Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий утвержден алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота.

Для решения вопросов установления владельцев, определения ущерба и решения других, связанных с этим вопросов, в регионах созданы комиссии по определению ущерба.

Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий.

Размер компенсации владельцам будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

В целом, эпизоотическая ситуация в регионах, пострадавших от паводков, а также вопросы возмещения ущерба владельцам сельхозживотных находятся на постоянном контроле министерства сельского хозяйства, добавили в МСХ.