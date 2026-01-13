Более 8 тысяч грузовых поездов в Европу прошло через Алашанькоу в 2025 году

Айман Аманжолова
Этот показатель увеличился на 6,3 проц. в годовом исчислении

Фото: Синьхуа

По итогам 2025 года через КПП Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) прошло 8 165 грузовых поездов, следовавших по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа/Центральная Азия, достигнув рекордного уровня. Об этом сообщили в местной таможне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

По данным таможенников, благодаря повышению эффективности работы и применению интеллектуальных технологий для таможенного досмотра в прошлом году было заметно сокращено время остановки и ожидания отправления поезда с вышеуказанного погранперехода.

Так, в 2025 году максимальное суточное число прошедших через Алашанькоу ж/д составов составило 30, а время для прохождения таможенного оформления сократилось на 18,4 проц. по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, рекордный показатель был достигнут благодаря научно-обоснованной организации работы китайских железнодорожников, а также их точной координации с казахстанскими железнодорожными органами, что позволило завершить перевалку грузов возвращающихся поездов в среднем за 2 часа.

Напомним, что на сегодня через КПП Алашанькоу курсируют грузовые поезда Китай-Европа/Центральная Азия по 128 маршрутам, связывающим Китай с 21 страной, включая Германию и Польшу. Категории перевозимых товаров превышают 200 видов, включая автозапчасти, электронику и товары повседневного спроса.

 

