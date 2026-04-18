Более 80 компаний объединит международная книжная выставка-ярмарка в Астане

Около половины участников — отечественные издательства и организации

С 22 по 26 апреля 2026 года в городе Астана в Президентском центре РК состоится IX международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair – 2026 – одно из крупнейших культурно-просветительских событий Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным ведомства, мероприятие включено в Календарь якорных туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Минтуризма РК, и направлено на развитие событийного туризма, а также укрепление культурного имиджа страны.

Организатором выступает издательство «Фолиант» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны.

В выставке примут участие более 80 компаний из Казахстана и 15 стран мира, включая Россию, Турцию, Китай, Великобританию, Испанию и другие.

Около половины участников – отечественные издательства и организации. В течение пяти дней гостей ожидает насыщенная культурно-деловая программа: презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Особое внимание будет уделено мероприятиям в рамках Национального дня книги. Так, 23 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап».

Официальное открытие выставки пройдет 22 апреля в 11:00 с участием государственных и общественных деятелей, известных писателей и представителей дипломатического корпуса.