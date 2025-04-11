Более 80% опрошенных казахстанцев доверяют Президенту - КИОР

Общественное мнение
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Казахстанскии институтом общественного развития по заказу МКИ в период с 3 по 13 марта был проведен ежеквартальный опрос по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации в Казахстане

Фото: Акорда

Методом сбора информации выступил массовый опрос населения посредством личного интервью «face-to-face».

Исследование проведено по национальной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания. Объем выборочной совокупности составил 2 400 респондентов.

Территория проведения социологического исследования охватывает все регионы Республики Казахстан – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты.

Опрос посвящен оценке социальных настроений казахстанцев, изучению общественно-политической ситуации в стране, оценке деятельности местных исполнительных органов, а также отношения населения к строительству атомной электростанции.

По результатам ежеквартального опроса, абсолютное большинство опрошенных казахстанцев, а именно 80,2%, доверяют Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Самыми распространенными ответами на вопрос, почему именно респонденты доверяют Главе государства, являются – «отсутствие конфликтов с другими странами», «выстраивание мудрой политики», «запуск новых программ и новые инициативы», «улучшение жизни при данном Президенте», «стабильность в стране» (ответы записаны со слов респондентов).  

В рамках исследования также был задан отдельный вопрос, касающийся оценки деятельности Главы государства.

Результаты опроса показывают, что большая часть участников квартального замера (80,7%) одобряют деятельность нынешнего Президента страны.

В топ-5 инициатив и реформ, которые были выдвинуты Главой государства и которые в большей степени поддерживают респонденты, вошли:

- инициатива Главы государства о начислении средств и их использование на улучшение жилищных условий и образования в рамках проекта «Нацфонд – детям»,

- повышение пенсий с 1 января 2025 года,

- повышение стипендий для студентов в 2025 году,

- объявление 2025 года «Годом рабочих профессий»,

- подписание Закона по вопросам Государственной образовательной накопительной системы «Келешек» для детей.

 

 

#Токаев #опрос #оценка #доверие

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