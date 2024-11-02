Более 85 тыс. нарушений при оказании госуслуг выявлено в этом году Госуслуги 2 ноября 2024 г. 6:00 12 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики На местные исполнительные органы приходится 82% от общего числа нарушений. Остальные зафиксированы в центральных государственных органах и их территориальных подразделениях. фото пресс-службы АДГС Агентство по делам государственной службы внедрило новый подход к дистанционному мониторингу нарушений прав граждан путем доступа населения к информационной системе «Е-лицензирование». В этом году в результате дистанционного мониторинга выявлено более 15 тыс. нарушений, 180 работников привлечены к административной, 161 – к дисциплинарной ответственности, восстановлены права 536 услугополучателей. Эти и другие вопросы формирования сервисного госаппарата и его дебюрократизации обсуждали на очередном заседании Консультативно-экспертной группы в АДГС. Открывая его, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай отметил, что бюрократия – один из факторов, усложняющих работу и снижающих эффективность деятельности госаппарата. – Длительность оформления документов, избыточный документооборот, формализм вызывают большие сложности во взаимодействии государственных органов с гражданами и предпринимателями. Очевидно, что при предоставлении госуслуг населению первостепенное внимание необходимо уделять прозрачности, оперативности и их качеству, разгрузив при этом госслужащих от излишних процедур и процессов, никак не влияющих на конечный результат, – сказал он. С момента подписания Президентом в апреле 2022 года Указа о дебюрократизации деятельности госаппарата агентством проведены масштабные мероприятия по устранению бюрократических барьеров. За два года проанализировано более 4 тыс. функций госорганов. Дархан Жазыкбай отметил, что для повышения эффективности деятельности госаппарата осуществляется комплекс мер. В частности, выработаны порядка 140 предложений по оптимизации структуры госорганов, в результате анализа выдвинуто более 200 предложений, касающихся исключения дублирующих задач, передачи некоторых функций в конкурентную среду и децентрализации. Благодаря принятым мерам в результате только реорганизации двух департаментов Министерства здравоохранения экономится 8,5 млн бюджетных тенге в год. Предоставление сельским врачам права подписывать листки временной нетрудоспособности освободило порядка 1 млн сельских жителей от необходимости посещения районных центров. Кроме того, в уполномоченные органы было внесено более 170 предложений по цифровизации процессов, интеграции различных информсистем с использованием онлайн-платформ, упрощению процедур путем исключения предоставления излишних документов. Вместе с тем разработано около 60 предложений, направленных на устранение пробелов и противоречий в нормативных правовых актах, порождающих бюрократизацию процессов и бумажную волокиту. Данные предложения направлены в госорганы для принятия соответствующих мер. Всего агентством внесено 715 предложений в Администрацию Президента и аппарат Правительства по вопросам дебюрократизации. Более 100 из них государственными органами уже исполнены. Остальные требуют внесения изменений в законодательство. В настоящее время проводится анализ дебюрократизации в министерствах энергетики, водных ресурсов и ирригации, а также по чрезвычайным ситуациям. #нарушения #госуслуги #АДГС