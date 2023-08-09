Более 950 млн тенге вернут за отопление казахстанцам

Потребителям Казахстана вернут более 957 млн тенге за отопление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Фото: Kazpravda.kz

КРЕМ завершил перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей без приборов учета тепловой энергии по всему Казахстану.

Сумма перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года).

По законодательству субъект естественной монополии обязан делать перерасчет по тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям или путем снижения тарифа при оплате за услугу.

Таким образом, за прошедший отопительный период потребителям, не имеющим приборы учета, вернут 957 807,22 тысячи тенге с учетом НДС:

- по городу Астана – 514,491 тысячи тенге;

- по Алматы – 15 876,45 тысячи тенге;

- по области Абай – 755,134 тысячи тенге;

- по Алматинской области – 9 199,56 тысячи тенге;

- по Акмолинской области – 18 924,83 тысячи тенге;

- по Атырауской области – 11 640,57 тысячи тенге;

- по Актюбинской области – 6 211 тысяч тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тысячи тенге;

- по Жамбылской области – 79 096,62 тысячи тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тысячи тенге;

- по Карагандинской области – 338 261,08 тысячи тенге;

- по Кызылординской области – 21 627,50 тысячи тенге;

- по Мангистауской области – 1 214,63 тысячи тенге;

- по Павлодарской области – 2 044,91 тысячи тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тысячи тенге.

Для потребителей города Шымкента, Жетысуской, Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как услуги по теплоснабжению посчитали в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

По дополнительным вопросам можно обратиться в ДКРЕМ по:

- Астане (7172) 36-11-58;

- Алматы (727) 257-27-45;

- Абайской области (7232) 52-17-91;

- Алматинской области (7282) 24-28-25;

- Акмолинской области (7162) 50-43-63;

- Атырауской области (7122) 21-34-37;

- Актюбинской области (7132) 97-29-75;

- Восточно-Казахстанской области (7232) 61-41-22;

- Жамбылской области (7262) 45-94-68;

- Западно-Казахстанской области (7112) 24-06-34;

- Карагандинской области (7212) 41-18-27;

- Кызылординской области (7242) 26-22-93;

- Мангистауской области (7292) 46-84-11;

- Павлодарской области (7182) 78-71-02;

- Северо-Казахстанской области (7152) 53-42-55.