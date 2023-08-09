Более 950 млн тенге вернут за отопление казахстанцам

Общество
41
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Потребителям Казахстана вернут более 957 млн тенге за отопление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Фото: Kazpravda.kz

КРЕМ завершил перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей без приборов учета тепловой энергии по всему Казахстану. 

Сумма перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года). 

По законодательству субъект естественной монополии обязан делать перерасчет по тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям или путем снижения тарифа при оплате за услугу.

Таким образом, за прошедший отопительный период потребителям, не имеющим приборы учета, вернут 957 807,22 тысячи тенге с учетом НДС:

- по городу Астана – 514,491 тысячи тенге;

- по Алматы – 15 876,45 тысячи тенге;

- по области Абай – 755,134 тысячи тенге;

- по Алматинской области – 9 199,56 тысячи тенге;

- по Акмолинской области – 18 924,83 тысячи тенге;

- по Атырауской области – 11 640,57 тысячи тенге;

- по Актюбинской области – 6 211 тысяч тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тысячи тенге;

- по Жамбылской области – 79 096,62 тысячи тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тысячи тенге;

- по Карагандинской области – 338 261,08 тысячи тенге;

- по Кызылординской области – 21 627,50 тысячи тенге;

- по Мангистауской области – 1 214,63 тысячи тенге;

- по Павлодарской области – 2 044,91 тысячи тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тысячи тенге.

Для потребителей города Шымкента, Жетысуской, Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как услуги по теплоснабжению посчитали в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

По дополнительным вопросам можно обратиться в ДКРЕМ по:

- Астане (7172) 36-11-58;

- Алматы (727) 257-27-45;

- Абайской области (7232) 52-17-91;

- Алматинской области (7282) 24-28-25;

- Акмолинской области (7162) 50-43-63;

- Атырауской области (7122) 21-34-37;

- Актюбинской области (7132) 97-29-75;

- Восточно-Казахстанской области (7232) 61-41-22;

- Жамбылской области (7262) 45-94-68;

- Западно-Казахстанской области (7112) 24-06-34;

- Карагандинской области (7212) 41-18-27;

- Кызылординской области (7242) 26-22-93;

- Мангистауской области (7292) 46-84-11;

- Павлодарской области (7182) 78-71-02;

- Северо-Казахстанской области (7152) 53-42-55.

#казахстан #деньги #потребители #комуслуги #КРЕМ #ЖКХ #отопление

Популярное

Все
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Павлодарской области сократился объем вредных выбросов
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
В Павлодаре осуждены члены преступной группы, при помощи которых монополист смог повысить тариф для потребителей электроэнергии
Токан Султаналиев: «Помню каждого пациента»
Мальчик застрял в заборе в ЗКО
Череп человека обнаружен в степи Мангистауской области (видео)
Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале
В поиске смыслов
В село из города, чтобы заняться делом
Поход на стадион – рулетка?
Без задержек
Более 369 тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану
Лето стало еще лучше!
Тренируйся на манекенах!
Озеленение по науке
По новым стандартам
Дорогою добра
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Афганская бизнес-делегация прибыла в Астану
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Сбежавшего осужденного задержали в Карагандинской области
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы
Двух отравившихся детей выписали из больницы в Караганде
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Вымогательство с похищением человека расследуют в Усть-Каме…
Президент поблагодарил жителей Экибастуза
5 иностранцев выдворены из РК за незаконную попытку пересеч…
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]