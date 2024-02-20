Более 980 трлн тенге прошло через платежные системы Нацбанка за год
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В среднем за день через национальные платежные системы проводятся платежи на сумму 4 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк
В 2023 году через платежные системы Нацбанка проведено 980,3 трлн тенге.
В среднем за день через национальные платежные системы проводятся платежи на сумму 4 трлн тенге. Наибольшее количество операций обрабатывается с 16:00 до 17:00 часов.
– Коэффициент работоспособности платежных систем Нацбанка за 2023 год составил 99,95%, что превышает установленные целевые показатели и свидетельствует о высокой эффективности национальных платежных систем, – отметили в Нацбанке.