Более 980 трлн тенге прошло через платежные системы Нацбанка за год

В среднем за день через национальные платежные системы проводятся платежи на сумму 4 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

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В 2023 году через платежные системы Нацбанка проведено 980,3 трлн тенге.

В среднем за день через национальные платежные системы проводятся платежи на сумму 4 трлн тенге. Наибольшее количество операций обрабатывается с 16:00 до 17:00 часов.