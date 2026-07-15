Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

4 734 человека погибло, спасены 6 462

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле, произошедшего во вторник, 24 июня, увеличилось до 4 734 человек. Об этом 14 июля заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Погибли 4 734 человека, пострадали 16 740, спасены 6 462», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Согласно обновленной информации властей, во временных лагерях сейчас находятся 20 903 человека. Всего для размещения граждан развернуто 107 таких пунктов. При этом без жилья в результате стихийного бедствия остаются 17 907 человек.

Помощь уже получили 128 324 семьи, а за медицинской поддержкой обратились 33 652 человека.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

#землетрясение #жертвы #Венесуэла

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