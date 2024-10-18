Более тысячи тонн продукции привезут в Астану три области

Сельское хозяйство , Столица
116
Венера Баталова
корреспондент

С 19 по 20 октября Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области привезут в столицу более 1 200 тонн своей продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Северо-Казахстанская область привезет более 735 тонн продукции. Треть составляет картофель и овощи. Также северные аграрии привезут мясо всех видов, молочную продукцию, яйца, муку, колбасные и макаронные изделия.

Восточно-Казахстанская область порадует жителей и гостей столицы медом, которым славится регион, а это порядка 70 тонн. Также почти 40 тонн мяса сельскохозяйственных животных и птиц и многое другое.

Аграрии Карагандинской области представят порядка 400 тонн продукции, половина из которой — картофель и овощи. А также мясо всех видов, молочная продукция, пользующаяся спросом в столичных магазинах, рыбу и прочие продукты

Жители и гости столицы также во время ярмарки смогут насладиться концертной программой с участием артистов из представленных регионов. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00.

Отметим, что сельхозярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат» по шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки проходят каждые выходные до 27 октября.

#СКО #ВКО #товары #Караганда #сельхозяйственная ярмарка

Популярное

Все
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Студентка из Приаралья создала образовательный MVP-сайт Qazaq comics
Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова к концу года выйдет в национальный прокат
100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане
Ташкент привлекает красотой и гостеприимством
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
В Риддере за последние два месяца распахнули двери пять дополнительных кабинетов казахского языка
Соединенные Штаты писателей
Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан и вернули документ в Мажилис
Еще недавно здесь был пустырь
Он взлетел выше беркута
Армия многому научит
Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау
Кожа путешествует по свету
В стране начинают культивировать новый олимпийский вид спорта
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Президент примет участие в международном форуме в Туркменистане
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау

Читайте также

«Лучший кадр»: в честь Дня Республики в столице объявили фо…
В Акмолинской области завершили сбор урожая
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жет…
Чемпионат мира по самбо пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]