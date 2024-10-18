Более тысячи тонн продукции привезут в Астану три области

С 19 по 20 октября Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области привезут в столицу более 1 200 тонн своей продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Северо-Казахстанская область привезет более 735 тонн продукции. Треть составляет картофель и овощи. Также северные аграрии привезут мясо всех видов, молочную продукцию, яйца, муку, колбасные и макаронные изделия.

Восточно-Казахстанская область порадует жителей и гостей столицы медом, которым славится регион, а это порядка 70 тонн. Также почти 40 тонн мяса сельскохозяйственных животных и птиц и многое другое.

Аграрии Карагандинской области представят порядка 400 тонн продукции, половина из которой — картофель и овощи. А также мясо всех видов, молочная продукция, пользующаяся спросом в столичных магазинах, рыбу и прочие продукты

Жители и гости столицы также во время ярмарки смогут насладиться концертной программой с участием артистов из представленных регионов. Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00.

Отметим, что сельхозярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат» по шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки проходят каждые выходные до 27 октября.