В мире
Больная раком китаянка устроила свадьбу сама с собой
Больная лейкемией жительница Китая устроила свадьбу сама с собой, сообщает РИА-Новости со ссылкой на Paper. 

Как отмечается, 21-летняя Янг Чуньян месяц назад узнала о своем диагнозе, после того как внезапно упала в обморок. О желании провести свадьбу с самой собой девушка рассказала своему брату, который приехал из другого города, чтобы навестить сестру в больнице. Чуньян заявила, что всегда мечтала надеть свадебное платье, но из-за рака боялась, что этого никогда не произойдет.

Брат больной девушки обратился за помощью к волонтерам, и вместе они организовали свадебную церемонию в больнице. В холле здания постелили розовый ковер, по которому одинокая невеста прошлась в платье и с букетом в руках. Волонтеры также принесли свадебный торт.

После свадебной церемонии Чуньян подписала документы, согласно которым завещает свои органы для пересадки.

"Мне помогает столько добрых людей. Благодаря им я увидела надежду и стала смелее. Не важно, смогу я выздороветь или нет, – мне не страшно", – сказала она.

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