Больница возобновила работу в пострадавшем от наводнения Кульсары

В городе нефтяников, наиболее сильно пострадавшем от паводков, ведутся восстановительные работы, передает Kazpravda.kz
Прежде всего, продолжаются работы по откачке воды. По состоянию на 18 апреля откачано свыше 10 тыс. кубометров, общий объем работ по откачке воды составляет 521 тыс. кубометров.
«Также в городе Кульсары начаты работы по дезинфекции откачанных от талой воды территорий. По информации главного санитарного врача Жылыойского района, завершены работы в микрорайоне №2 и в микрорайоне Новостройка, где обработаны дворовые территории и подъезды. 18 апреля к электричеству подключены средняя школа №19 в микрорайоне Достык, 60-квартирный дом №3, а также здания районного суда, дома по улице Бейсенкулова. С сегодняшнего дня возобновила свою работу центральная районная больница г. Кульсары», - сказал на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима региона Руслан Жумагазиев.
Продолжается выплата пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи. По состоянию на 18 апреля было принято 3137 заявлений. 1324 семьи уже получили выплаты.