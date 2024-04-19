Больница возобновила работу в пострадавшем от наводнения Кульсары

Фото: МЧС РК

Прежде всего, продолжаются работы по откачке воды. По состоянию на 18 апреля откачано свыше 10 тыс. кубометров, общий объем работ по откачке воды составляет 521 тыс. кубометров.

«Также в городе Кульсары начаты работы по дезинфекции откачанных от талой воды территорий. По информации главного санитарного врача Жылыойского района, завершены работы в микрорайоне №2 и в микрорайоне Новостройка, где обработаны дворовые территории и подъезды. 18 апреля к электричеству подключены средняя школа №19 в микрорайоне Достык, 60-квартирный дом №3, а также здания районного суда, дома по улице Бейсенкулова. С сегодняшнего дня возобновила свою работу центральная районная больница г. Кульсары», - сказал на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима региона Руслан Жумагазиев.

Продолжается выплата пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи. По состоянию на 18 апреля было принято 3137 заявлений. 1324 семьи уже получили выплаты.