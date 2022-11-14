Больницам Астаны не хватает 140 врачей

О дефиците кадров рассказали в управлении общественного здравоохранения Астаны. Столичным медучреждениям не хватает 140 врачей различной специализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что выправления ситуации постепенно повышается заработная плата медиков.

Например, с 2020 года у врачей она уже выросла в среднем на 60%. Со следующего года её планируют увеличить ещё на 35%. Помимо этого, для решения проблемы дефицита кадров, из городского бюджета финансируют гранты на обучение медиков. Ежегодно их получают порядка 250 человек – отмечает телеканал.

Всего в медицинских учреждениях столицы работают больше 4000 врачей и специалистов среднего звена.