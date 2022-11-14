Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение

Больницам Астаны не хватает 140 врачей

О дефиците кадров рассказали в управлении общественного здравоохранения Астаны. Столичным медучреждениям не хватает 140 врачей различной специализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что выправления ситуации постепенно повышается заработная плата медиков.

Например, с 2020 года у врачей она уже выросла в среднем на 60%. Со следующего года её планируют увеличить ещё на 35%. Помимо этого, для решения проблемы дефицита кадров, из городского бюджета финансируют гранты на обучение медиков. Ежегодно их получают порядка 250 человек – отмечает телеканал.    

Всего в медицинских учреждениях столицы работают больше 4000 врачей и специалистов среднего звена.

Популярное

Все
Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность
Строительные дефекты выявлены практически в каждом доме, возведенном для погорельцев из Аулиекольского района
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Что стоит дом построить
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
Общемедальный зачет за нами
​​​​​​​Если с болезнью не справиться...
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Конституционный суд: по надежным лекалам
Преодолеть правовой нигилизм
Быть или казаться здоровой?
Помощь сердцу и сосудам
Демократии надо учиться
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
Вирус тоже хочет жить
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
Беспилотники и марихуана
Вакцина от равнодушия
​​​​​​​Зерно – на элеваторы
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября
Происшествия , Крупные ДТП , Здравоохранение
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобуса…
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 ноября
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 ноября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]