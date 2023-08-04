В присвоении более 225 млн тенге подозревают экс-главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"

По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере задержан бывший главный бухгалтер ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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"Сотрудниками Департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства товарищества на банковский счет физических лиц, где в последующем он получал их обратно", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.

Отмечается, что в результате преступных действий компании причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 млн тенге.

Следственные мероприятия продолжаются.

В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.