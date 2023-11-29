Больше 400 саженцев уничтожил дуэт вандалов в Алматы

Задержаны вандалы, уничтожившие 460 высаженных саженцев в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Полиция Алматы нашла и задержала двух вандалов, умышленно уничтоживших саженцы вдоль улицы Северное кольцо в Жетысуском районе.

«Для раскрытия циничного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Это ранее судимый за наркопреступление 28-летний алматинец и 30-летний житель области Жетысу. Они признались в противоправных действиях. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев» продолжается.

В полиции также сообщили, что вандалы возместят нанесенный ущерб.