Большие цели в АПК достигаются большими усилиями

Потенциал – в огромных площадях сельхозугодий

Минувшие пять лет для казахстанского АПК стали периодом масштабных реформ и реализации актуальных для фермеров и населения сел проектов и программ. В 2019 году о них заявил Глава государства в своем­ Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». В частности, тогда были обозначены основные приоритеты развития и индикаторы, которых отрасль сельского хозяйства должна дос­тичь в среднесрочный и долго­срочный периоды.

Так, площади орошаемых земель должны увеличиться до 3 млн га в 2030 году. Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза. Президент отметил, что «нужно отходить от сырьевой направленности экс­порта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприя­тия загружены всего на 40%».

Была четко обозначена позиция Касым-Жомарта Токаева по вопросу использования земель. Президент заверил, что казах­станская земля продаваться иностранцам не будет. Более того, вопрос эффективного использования земельных ресурсов становится все более актуальным, поэтому пора приступить к изъя­тию неиспользуемых земель.

В перечень наиболее острых проблем, от решения которых зависела дальнейшая судьба АПК, вошли обеспечение полива и снижение потерь воды на полях, обновление парка сельхозтехники, создание новых, адаптированных к местным условиям, в том числе засухам, сортов сельскохозяйственных культур, в животноводстве – племенное обновление, строительство молочно-товарных ферм, диверсификация и многое другое. В общем, предстояло пройти сложный путь, добиться качественных, глубинных изменений в сельскохозяйственной отрасли, сломать некоторые устоявшиеся стереотипы.

Отдельные проблемы требовали принятия неотложных решений на самом верху. К примеру, из-за нехватки земель для выпаса общественных табунов тут и там стали вспыхивать конфликты между сельскими сообществами и крупными фермерами, которые успели оформить на свои хозяйства прилегающие к селам традиционные выпасы. Споры за них в разных регионах страны стали перетекать в напряженные конфликты.

В августе 2022 года Глава государства подписал указ об отмене моратория на проверки фермерских хозяйств и иных сельхозпредприятий в части эффективности использования закрепленных за ними земельных угодий. Эти проверки были призваны выявить как законность выделения земельных наделов, так и их фактическое использование по назначению. Для проведения этой работы на региональном уровне сформировали рабочие комиссии. Еще раньше в целях координации проверок и другой деятельности в сфере землепользования была создана республиканская межведомственная комиссия.

Проблемы в сфере землепользования возникли по целому ряду причин. Одна из них – отсутствие должного контроля, чему способствовала размытость функций и полномочий профильных ведомств. Поэтому свою работу республиканская межведомственная комиссия начала с выстраивания четкой вертикали. До этого имела место ситуация, когда функции конт­роля использования выделенных фермерским хозяйствам земель возлагались на… местные органы исполнительной власти, которые и выдавали аграриям эту землю. Иначе как парадоксальной данную ситуацию не назовешь.

С 1 января 2022 года прежний порядок был изменен: областные земельные инспекции перешли от местных акиматов в ведение Министерства сельского хозяйства. Принятые меры принесли свои результаты. Комиссиями выявлены многие тысячи различных нарушений земельного законодательства. С начала 2022 года государству возвращено более 10 млн га земель. Из них более 3 млн га переданы селам, где ощущается нехватка общест­венных выпасов.

Вода под контролем

В минувшем году было создано Министерство водных ресурсов и ирригации. Появление МВРИ было позитивно оценено всеми без исключении аграриями страны. Дело в том, что в структуре водопотребления Казахстана самая большая доля – более 60% – приходится на сельское хозяйство. Стоит помнить, что водохозяйственная система страны досталась нам в наследство от советского периода. Этим объясняется нынешнее весьма незавидное состояние многих гидротехнических сооружений (ГТС). Если изначально они были только государственными, то теперь являются частными, коммунальными либо вовсе бесхозными…

Ирригационная система страны включает более 13 тыс. ГТС, а это водохранилища, накопительные пруды, гидроузлы, шлюзы и каналы. Протяженность пос­ледних – более 35 тыс. км. Они подают воду 8 577 оросительным системам. В числе ГТС – 1 502 подпорных гидросооружения, представляющих водозаградительные дамбы и шлюзы. К слову, 80% из них нуж­даются в ремонте. Общее количество водохранилищ – 405, дамб – 247, плотин – 461.

В результате проведенного инс­пектирования состояния ГТС 41 такой объект (водохранилища, гидроузлы, подпорные соо­ружения) признан аварийным.

На сегодняшний день из 1,9 млн га орошаемых земель Казахстана водосберегающими технологиями охвачены лишь 312,2 тыс. га. Для стимулирования фермеров к их применению МВРИ совместно с Минсельхозом начаты работы по увеличению с 50 до 80% доли субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дож­девального орошения. На сегодняшний день в Туркестанской области функционирует отечест­венная компания ТОО «BNK Irrigation», которая выпускает системы дождевального полива.

Примерно 60% воды, потреб­ляемой отечественным АПК, теряется при транспортировке, иначе говоря, по дороге. Из этого объема 40% приходится на внут­рихозяйственные каналы, еще 20% – на распределительные. Вода уходит в песок, растекается из прорывов в каналах и не доходит до адресата – фермерских посевов. Конечно, речь идет об объемах потерь, при которых невозможно в принципе выйти на стабильное водообеспечение. Поэтому их минимизация с последующим полным устране­нием – главная задача МВРИ.

Принимаемые меры позволят к 2030 году расширить площади орошаемых земель с примене­нием водосберегающих технологий до 1,3 млн га. Кроме этого, удастся вовлечь в сельскохозяйственный оборот дополнительные 2,5 млн га пашни.

Период реформирования отрасли совпал с засушливыми сезонами на территории страны. Минувшая осенняя страда, посевная этого года выдались для фермеров особенно трудными. Однако, несмотря на это, в отрасли отмечается позитивная динамика индикаторов.

Стабильный рост показы­вает животноводческий сектор – выросло поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, а также птицы. Увеличился объем производства продуктов питания: сливочного масла, сыра и творога, обработанного молока, колбасных изделий, растительного масла. В стране реализуется проект по строительству 65 молочно-товарных ферм по опыту Северо-Казахстанской области. Их запуск позволит увеличить производство молока на 373 тыс. тонн. На реализацию данной прораммы из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге.

Сельская занятость

Для повышения доходов сельского населения начата реализация программы «Ауыл аманаты».

В 2023 и 2024 годах на эти цели выделено по 100 млрд тенге. Жителям сел выдаются кредиты под 2,5% годовых на открытие собственного дела. Программа предусматривает создание личных подсобных, фермерских хозяйств, предприятий переработки, сельхозкооперативов. На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов.

Только в 2023 году общая сумма инвестиций на развитие АПК достигла 1,2 трлн тенге. На субсидирование субъектов отрасли было выделено 500 млрд тенге, на льготное кредитование – 461,6 млрд тенге. Реализовано 207 крупных инвестпроектов на 164,5 млрд тенге.

В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 млрд тенге. В этом же регио­не турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью 1 000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет 4 млрд тенге с последующим увеличением до 9,4 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица четвертого поколения, где планируется собирать порядка 3 тыс. тонн овощной продукции в год. Стои­мость проекта – 7,2 млрд тенге.

В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 млрд тенге. Мощность фабрики – две тонны продукции в час.

В Павлодарской области сдано в эксплуатацию овощехранилище на 10 000 тонн, в Восточно-Казахстанской – зернохранилище на 12 тыс. тонн. В Северо-Казахстанской области вышел на произ­водственную мощность – 15 000 тонн готовой продукции в год – крупнейший мясокомбинат ТОО «Emc agro».

Учитывая сложные погодные условия, в минувшем году по поручению Главы государства принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественным фермерам. Из резерва Правительства выделено более 3,7 млрд тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области, пролонгированы кредиты, выделено льготное топливо для сушки зерна минувшей осенью и другие меры поддержки.

Президент Казахстана в своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 3 сентября 2023 года отметил: «Перед нами стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента».

Большие цели в различных секторах экономики достигаются­ большими усилиями людей, занятых в них при поддержке государства. Казахстанские аграрии готовы к реформам, неус­танному труду для их претворения в жизнь.