Большие возможности и востребованный потенциал

Ануар Калмыков

Казахстан принял участие в первой Министерской конференции по критическим минералам в Вашингтоне

Фото: МИД

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял участие в первой Министерской конференции по критическим минералам по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио.

На мероприятии, прошедшем в Вашингтоне с участием представителей более 50 стран и руководителей казахстанских горнорудных компаний, выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Конференция стала площадкой для обмена мнениями по вопросам диверсификации и укрепления глобальных цепочек поставок критических важных полезных ископаемых, а также развитию международного сотрудничества в сфере их добычи, переработки и логистики.

Ермек Кошербаев проинформировал участников о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и готовности внести практический вклад в формирование надежных и устойчивых глобальных цепочек поставок.

Он подчеркнул, что наша страна располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой. Так, по его словам, Казахстан способен обеспечивать поставки 20 из 60 критичес­ких минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS), в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.

Особое внимание уделено реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казах­станом и США, подписанного по итогам визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года. Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощнос­тей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США.

В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитичес­ких ведомств и профильных структур стран G7 и государств – участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний.

В Вашингтоне Ермек Кошербаев также встретился с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

В ходе переговоров, как отмечается в сообщении МИД РК, стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.

Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. Отдельное внимание уделено американской инициативе по созданию Совета мира и участию нашей республики в данном формате в качестве страны-учредителя. Также обсуждались вопросы подготовки участия Казахстана в Саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.

Ермек Кошербаев подчеркнул стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек пос­тавок энергоносителей и критических минералов, а также отметил значение сотрудничества в данной сфере как одного из ключевых направлений взаимодействия с США.

В свою очередь американский дипломат назвал Казахстан надежным партнером в Центральной Азии и на международной арене и выразил уверенность, что предстоящие контакты придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и практического сотрудничества.

Особое внимание в ходе переговоров уделено реализации договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов, достигнутых в прошлом году по итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и Саммита «С5+1».

По итогам встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимо­действие в рамках существующих форма­тов сотрудничества и за счет запуска новых механизмов и инициатив.

