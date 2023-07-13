Большинство усть-каменогорцев предпочитают купаться в запрещенных местах – спасатели

Происшествия, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отмечают в ДЧС, в город множество купающихся можно увидеть на котлованах комбината нерудных материалов. Несмотря на то, что здесь большая глубина, дно не обследовано водолазами, нет туалетов и большие свалки мусора, это не останавливает горожан.

Фото: Kazpravda.kz

С начала купального сезона в Восточно-Казахстанской области в запрещенных для купания местах уже утонуло 3 человека, из них 1 ребенок. Об этом сообщили в ДЧС региона, передает Kazpravda.kz.

"Как только в области снова установилась жаркая погода, восточноказахстанцы устремились к водоемам. Не многие выбирают установленные для купания места и пляжи, в основном людей привлекают запрещенные участки. В черте города Усть-Каменогорск множество купающихся можно увидеть на котлованах комбината нерудных материалов. Несмотря на то, что здесь большая глубина, дно не обследовано водолазами, нет туалетов и большие свалки мусора, это не останавливает горожан. Близлежащие от Усть-Каменогорска озера также переполнены отдыхающими, несмотря на установленные знаки "Купание запрещено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ежедневно проводят патрулирование данных мест, беседуют с отдыхающими и вручают им памятки, приводят в пример трагедии, которые происходили на данном водоеме, озвучивают статистику и просят выйти из воды. Так, по данным ДЧС, в области при купании в запрещенных местах уже утонуло 3 человека, из них 1 ребенок .

На особом внимании у спасателей – дети, которые купаются без присмотра взрослых. Многие при беседе признаются, что им еще нет 18 лет и на водоем они пришли с друзьями самостоятельно, без ведома родителей. Таких ребят просят покинуть запрещенное для купания место и выясняют информацию о родителях, для привлечения их к ответственности.

ДЧС ВКО напоминает, что за нарушение правил общего водопользования, безопасности на водоемах, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, и за нарушение правил эксплуатации судов предусмотрена административная ответственность по статьям 364, 412, 440 и 582 КоАП РК.

С начала купального сезона ДЧС совместно с полицейскими и волонтерами на водоемах области проведено более 2 000 рейдов, которыми охвачено более 11 000 отдыхающих у воды.

ДЧС ВКО в очередной раз обращается к жителям области с просьбой соблюдать элементарные правила у воды:

- выбирайте для купания только разрешенные места и оборудованные пляжи;

- ни на мгновенье не отвлекайтесь от наблюдения за ребенком! Помните, что дети, которые не умеют или учатся плавать, находясь в воде, должны носить специальные спасательные жилеты;

- никогда не купайтесь под воздействием алкоголя;

- если вы перегрелись, заходите в воду медленно, чтобы избежать резких перепадов температуры тела;

- не будьте безрассудными – не рискуйте! Хвастовство тем, что можете заплыть дальше всех, не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью;

- самые опасные травмы возникают при прыжках в воду со скал, высоких берегов - прежде, чем это делать, оцените, действительно ли вам это нужно!

- при катании на лодке или занятиях водными видами спорта, надевайте спасательный жилет.

- при чрезвычайных ситуациях звоните "112".

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