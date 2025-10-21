Наибольшее представительство в полуфинале у мужчин будет у Туркестанской области – шесть боксеров. На втором месте Жамбылская область – пять спортсменов. По четыре боксера в полуфинал делегируют Алматы, Шымкент и Кызылординская область, по три – Акмолинская и Карагандинская области, по два – Актюбинская, Западно-Казахстанская и область Абай, по одному – Астана, Павлодарская, Алматинская, Костанайская и Мангистауская области.

У женщин по количеству полуфиналисток лидирует Алматы – семь спортсменок. На втором мес­те Шымкент (шесть), на треть­ем – Жамбылская область (пять). Карагандинская область выставила в полуфинал четырех участниц. По три спортсменки выступят от областей Жетысу и Костанайской, по две – от Туркестанской и Акмолинской, по одной – от областей Улытау, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской и Павлодарской.