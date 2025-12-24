Это относится к отечественным командам, выступающим в высшем дивизионе и не принимающим участия в общих этапах еврокубковых турниров, которые смогут претендовать на солидарные выплаты УЕФА в сезоне 2026 года. Соответствующие условия и требования определены в рамках схемы солидарности для клубов, не участвующих в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА.

В сезоне-2025⁄2026 от Казахстана в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА выступает алматинский «Кайрат», которому выплаты будут позже. Общая сумма солидарных выплат для нашей страны составит 5 млн 470 тыс. евро. Таким образом, 13 клубов КПЛ сезона 2025 года смогут рассчитывать на выплаты в размере порядка 255 млн тенге.

Полученные средства должны быть направлены на развитие детско-юношеского футбола, оплату труда тренерского состава, функционирование футбольных центров, а также на повышение спортивных и организационных стандартов деятельности клубов.