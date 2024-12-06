Борьба с коррупцией: Карин дал поручения по реализации рекомендаций зарубежных экспертов

Под председательством государственного советника Ерлана Карина проведено очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

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На заседании были рассмотрены вопросы реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ходе мероприятия Агентством по противодействию коррупции доложено о принимаемых мерах по совершенствованию национального антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики через имплементацию международных стандартов.

Государственный советник отметил, что глава государства уделяет большое внимание сотрудничеству с ОЭСР, высокие стандарты которой охватывают различные сферы экономики, а также вопросы борьбы с коррупцией.

В заключение Ерлан Карин дал ряд поручений в части реализации рекомендаций зарубежных экспертов, а также по дальнейшему взаимодействию с указанной авторитетной международной организацией.