Борьба за мир продолжается

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Елена Брусиловская

Сегодня исполняется 35 лет со дня основания Международного антиядерного движения «Невада – Семей».

фото из архива "КП"

По случаю памятной даты в Национальной библиотеке Алматы собрались ветераны и активисты движения, а также представители Международного центра сближения культур.

Напомним, что антиядерное движение зародилось в последний день зимы, 28 февраля 1989 года, и явилось самым массовым антивоенным движением в мире. Только за первую неделю его образования было собрано более двух миллионов подписей казахстанцев под воззванием с требованием закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Подобного антивоенные организации не добивались нигде и никогда.

И эти действия были оправданны, ведь за 40 лет испытаний на Семипалатинском полигоне было произведено 450 взрывов, в том чис­ле 120 – в атмосфере и на земле. Их суммарная мощность была способна уничтожить две с половиной тысячи Хиросим! Радиация поразила более 300 тысяч квадратных километров. От последствий ядерных испытаний пострадали миллионы людей не только в Казахстане и России, но и в других странах.

Как вспоминал основатель антиядерного движения «Невада – Семей» Олжас Сулейменов, который в то время был депутатом Верховного Совета СССР, о ситуации на Семипалатинском полигоне он рассказал в одной из радиопередач:

– Честно признаюсь, никто не ожидал, что мои слова получат такой широкий отклик. Вскоре несколько тысяч людей собрались у здания Союза писателей, где я предложил продолжить разговор на тему ядерных испытаний. И вот тогда, на том импровизированном митинге, было учреждено антиядерное движение и провозглашено требование – «Полигон жойылсын!» («Закрыть полигон!»).

Тогда участникам движения удалось остановить испытания сразу на двух советских полигонах – Семипалатинском и Новоземельском. Так они впервые в мире соединили усилия народной дипломатии с парламентской. Действовали единым фронтом – Верховный Совет СССР и движение «Невада – Новая Земля», которое было создано вслед за казахстанским в Архангельске.

20 ноября 1989 года Верховный Совет проголосовал за постановление, которое требовало от правительства СССР рассмотреть вопрос закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Надо сказать, что этот воп­рос в верхах рассматривался долго, но испытания больше не проводились ни на Новой Земле, ни под Семипалатинском.

Не дожидаясь правительственного решения, 29 августа 1991 года Указом Первого Президента Казахстана Семипалатинский полигон был закрыт. А дата – 29 августа – была объявлена Организацией Объединенных Наций Международным днем действий против ядерных испытаний.

Как сообщил вице-президент движения «Невада – Семей» Валерий Жандаулетов, сейчас его отделения есть во всех регионах республики, а также в США, России, Японии, Германии, Израиле, Италии, Турции и других странах. В результате активной деятельности движения и на волне протестов в разных уголках планеты против ядерных испытаний помимо Семипалатинского замолчали еще четыре действующих полигона – на Новой Земле (Россия), в Неваде (США), на атолле Муруроа (Канада, Франция) и в Лобноре (КНР).

По решению ЮНЕСКО за заслуги перед человечеством деятельность движения «Невада – Семей» включена во Всемирный реестр «Память мира».

#история #Нацбиблиотека #35 лет #Невада – Семей #антиядерное движение

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