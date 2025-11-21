Борец Ризабек Айтмухан стал серебряным призером Игр Исламской Солидарности
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал вторым на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наш вольник уступил в финале весовой категории до 97 килограммов.
В решающей схватке казахстанец боролся против Амир Али Азарпиры из Ирана.
Соперник оказался сильнее, выиграв противостояние со счётом 5:0. Таким образом, Ризабек стал серебряным призером Игр исламской солидарности.