Борцовские поединки в столице Спорт 24 февраля 2026 г. 4:20 11 Абзал Камбар В столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan стартовал чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди спортсменов до 17 и до 20 лет. Более 1 200 палуанов оспаривают право защищать честь Казахстана на мировых аренах. При этом особого внимания заслуживает финансовая часть турнира. С целью дополнительной мотивации юных борцов Федерацией борьбы принято решение установить призовые выплаты: чемпионы страны в категории U-17 получат по 300 000 тенге, а чемпионы в категории U-20 – по 500 000 тенге. В категории U-17 (греко-римская борьба) лидерами стали актюбинцы Али Алмас (45 кг) и Куанышбек Жанажол (51 кг). Также высшие награды завоевали: в весе до 60 кг – Ескендир Бауыржан (Алматинская область), в весе до 71 и 92 кг – Тимур Кусайынов и Николай Хлюпко (оба – Костанайская область). Турнир продлится до 2 марта. На кону не только путевки в сборную, но и общий призовой фонд в 60 млн тенге. #Астана #Спорт #борьба #чемпионат Казахстана