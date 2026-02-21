Более 1 200 палуанов оспаривают право защищать честь Казахстана на мировых аренах. При этом особого внимания заслуживает финансовая часть турнира. С целью дополнительной мотивации юных борцов Федерацией борьбы принято решение установить призовые выплаты: чемпионы страны в категории U-17 получат по 300 000 тенге, а чемпионы в категории U-20 – по 500 000 тенге.

В категории U-17 (греко-римская борьба) лидерами стали актюбинцы Али Алмас (45 кг) и Куанышбек Жанажол (51 кг). Также высшие награды завоевали: в весе до 60 кг – Ескендир Бауыржан (Алматинская область), в весе до 71 и 92 кг – Тимур Кусайы­нов и Николай Хлюпко (оба – Костанайская область).

Турнир продлится до 2 марта. На кону не только путевки в сборную, но и общий призовой фонд в 60 млн тенге.