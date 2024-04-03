Бозумбаев проверил противопаводковые работы в Акмолинской области

Паводкоопасные участки Акмолинской области осмотрели вице-премьер – замруководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Канат Бозумбаев и глава МЧС Чингис Аринов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вместе с акимом области они обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка, ситуация в области оценивается как стабильно сложная.

Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата г.Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК.

Комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в с. Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.

Поездка продолжилась посещением гидропостов реки Нура, расположенных в селе Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района. Вице-премьеру доложили о ситуации с движением талых вод. На гидропостах также проводится круглосуточный мониторинг. По состоянию на 3 апреля наблюдается понижение уровня воды в реке.

В селе Тайтобе г. Косшы ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.

Заместитель руководителя штаба поручил акиму области и начальнику ДЧС взять на личный контроль вопрос прохождения паводка в пристоличных регионах. Также был дан ряд поручений, направленных на ликвидацию существующей угрозы.

Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 единиц техники.