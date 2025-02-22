Браконьеры наносят огромный ущерб Статьи 22 февраля 2025 г. 2:00 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Полицейские Восточно-Казахстанской области ликвидировали на реках и водохранилищах 6 тыс. метров браконьерских сетей. Фото ДП ВКО Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники изъяли более 600 кг незаконного улова, выявили 232 нарушения экологического законодательства, в том числе мусор, который оставляют на льду рыбаки. Ущерб, причиненный природе, составил 4,5 млн тенге. «В Курчумском районе сотрудники остановили автомобиль ВАЗ под управлением 37-летнего мужчины, – рассказали в департаменте. – В багажнике у него нашли мешки со 100 килограммами рыбы. Разрешительных документов не было». По словам мужчины, он сам установил моносети на Зайсане. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 500 тыс. тенге. По данному факту проводится досудебное расследование. #расследование #ВКО #браконьеры