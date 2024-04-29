Брат и сестра совершили суицид в СКО
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Возбуждено уголовное дело
В соцсетях распространилась информация о том, что 22-летняя девушка, являющаяся матерью полуторагодовалого малыша, покончила жизнь самоубийством, следом за ней совершил суицид ее младший брат. Полиция прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz
«28 апреля в дежурную часть Айыртауского РОП поступило сообщение о том, что покончили жизнь самоубийством жители района. По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия», - сообщили в ДП СКО.
Согласно информации в СМИ, брат с сестрой воспитывались у бабушки с дедушкой, отец умер, мать уехала. Девушка недавно вышла замуж и родила ребенка.