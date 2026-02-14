Братские связи укрепляются

Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев посетил с официаль­ным визитом Кыргызстан. В Бишкеке глава МИД РК был принят Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе беседы Садыр Жапаров с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента
Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и
высоком уровнях.

– Казахско-кыргызские отношения имеют большой потенциал и, наполняясь новым качественным содержанием, с каждым годом развиваются по восходящей. Этому в первую очередь способствует Ваш регулярный политический диалог с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Участники встречи дали высокую оценку сотрудничеству двух государств в многосторонних форматах и обсудили актуаль­ные вопросы региональной и международной повестки дня, подтвердили приверженность братских стран курсу на последовательное укрепление союзничества.

В рамках визита Ермек Кошербаев также провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг воп­росов казахско-кыргызского
сотрудничества.

Глава МИД РК подчеркнул, что благодаря политической воле президентов двусторонние отношения между странами выведены на качественно новый уровень взаимодействия.

– По итогам взаимных визитов на высшем уровне был задан четкий вектор дальнейшего укрепления братских казахско-кыргызских отношений. Со своей стороны мы намерены приложить максимум усилий для совместной работы по комплекс­ному развитию сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в духе вечной дружбы и добрососедства, – заявил Ермек Кошербаев.

В свою очередь Жээнбек Кулубаев подтвердил поступательное развитие союзнических отношений между двумя государствами, основанных на принципах братства и добрососедства.

Стороны обстоятельно обсудили меры по практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы, а также выразили готовность и далее содейст­вовать укреплению связей по линии межправительственного взаимодействия.

Министр Ермек Кошербаев отметил, что Казахстан проч­но удерживает место в тройке крупнейших торговых парт­неров Кыргызстана. Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов. Поставлена цель увеличить данный показатель до 3 млрд долларов. Этому будут способствовать планируемая диверсификация номенклатуры товарооборота, дальнейшее развитие межрегиональных связей и запуск новых совместных проектов, в том числе по созданию транс­граничного индустриального торгово-логистического комп­лекса, мультипликативный эффект от запуска которого будет спроецирован на весь спектр казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Также главы внешнеполитичес­ких ведомств выразили готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства.

Отдельным пунктом были рассмотрены перспективы углуб­ления культурно-гуманитарных связей, являющихся основой крепких и долгосрочных отношений двух братских народов.

В ходе встречи министры также сверили часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтвердили приверженность тесному взаимодействию в рамках ООН, а также оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.

В заключение, как отмечается в сообщении МИД РК, была подтверждена готовность и далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе на площадке Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана.

#МИД #Кыргызстан #визит #Бишкек

