Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев посетил с официальным визитом Кыргызстан. В Бишкеке глава МИД РК был принят Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
В ходе беседы Садыр Жапаров с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана.
В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента
Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и
высоком уровнях.
– Казахско-кыргызские отношения имеют большой потенциал и, наполняясь новым качественным содержанием, с каждым годом развиваются по восходящей. Этому в первую очередь способствует Ваш регулярный политический диалог с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, – подчеркнул Ермек Кошербаев.
Участники встречи дали высокую оценку сотрудничеству двух государств в многосторонних форматах и обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, подтвердили приверженность братских стран курсу на последовательное укрепление союзничества.
В рамках визита Ермек Кошербаев также провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского
сотрудничества.
Глава МИД РК подчеркнул, что благодаря политической воле президентов двусторонние отношения между странами выведены на качественно новый уровень взаимодействия.
– По итогам взаимных визитов на высшем уровне был задан четкий вектор дальнейшего укрепления братских казахско-кыргызских отношений. Со своей стороны мы намерены приложить максимум усилий для совместной работы по комплексному развитию сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в духе вечной дружбы и добрососедства, – заявил Ермек Кошербаев.
В свою очередь Жээнбек Кулубаев подтвердил поступательное развитие союзнических отношений между двумя государствами, основанных на принципах братства и добрососедства.
Стороны обстоятельно обсудили меры по практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы, а также выразили готовность и далее содействовать укреплению связей по линии межправительственного взаимодействия.
Министр Ермек Кошербаев отметил, что Казахстан прочно удерживает место в тройке крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов. Поставлена цель увеличить данный показатель до 3 млрд долларов. Этому будут способствовать планируемая диверсификация номенклатуры товарооборота, дальнейшее развитие межрегиональных связей и запуск новых совместных проектов, в том числе по созданию трансграничного индустриального торгово-логистического комплекса, мультипликативный эффект от запуска которого будет спроецирован на весь спектр казахстанско-кыргызского сотрудничества.
Также главы внешнеполитических ведомств выразили готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства.
Отдельным пунктом были рассмотрены перспективы углубления культурно-гуманитарных связей, являющихся основой крепких и долгосрочных отношений двух братских народов.
В ходе встречи министры также сверили часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтвердили приверженность тесному взаимодействию в рамках ООН, а также оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.
В заключение, как отмечается в сообщении МИД РК, была подтверждена готовность и далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе на площадке Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана.