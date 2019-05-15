Братья по крову

Благодаря политике Первого Президента Республики Казах­стан – Елбасы Нурсултана

Назарбаева за годы независимости на историческую родину вернулись около одного миллиона казахов. За истекшие годы каждая семья пополнилась детьми, внуками, создались новые семьи. Однако не всем нашим вернувшимся соотечественникам удалось найти работу и обрести крышу над головой.

Для решения этих проблем Всемирная ассоциация казахов (ВАК), возглавляемая Нурсултаном

Назарбаевым, и недавно созданный фонд «Отандастар» начали реализацию двух пилотных проектов, которые обеспечат их стабильной работой и жильем.

Первый проект, над которым мы работаем уже 2 года, реализуется в Аршалынском районе Акмолинской области. Он дейст­вует по аналогии с проектом «Асар» в Шымкенте, только в новом формате – «Жилье плюс работа». Мы выкупили 196 га земли сельхозназначения рядом с 42-м разъездом, в 10 км от Нур-Султана, прошли все необходимые процедуры согласования. Владельцами участков стали 1 282 семьи, которые приехали на строительство ЭКСПО-2017, в основном репатрианты, прибывшие из южных регионов и изъявившие желание остаться жить и трудиться в северных областях страны.

Сегодня все они с семьями проживают в арендованных помещениях в городе, многие в так называемых времянках. Для них мы планируем строительство жилого микрорайона с современными двухэтажными коттеджами, социальной инфраструктурой. В этом агрогородке создадим 3,5 тыс. рабочих мест, построим 300 га теплиц, оптовый рынок по реализации сельхозпродукции, центры по разведению и откорму лошадей, которых будут пасти сами жители вахтовым методом.

Сельхозпродукция на оптовый рынок будет поставляться по фьючерсным сделкам с юга Казахстана, где ее будут произ­водить также оралманы, а это новые рабочие места. Город Нур-Султан получит еще одного поставщика дешевой, качественной и натуральной сельхозпродукции отечественного производства.

Совместно с китайской компанией Broad Homes Industrial проработали вопрос строительства нескольких высокотехнологичных заводов по изготовлению модулей для возведения жилых домов при условии его включения в перечень 51 казахстанско-китайского инвестиционного проек­та. При этом возводить заводы и строить жилье методом асара будут сами будущие владельцы жилья, большинство из них имеет строительные специальности. При такой организации работы ориентировочная стоимость 1 кв. м составит 300 долларов. Также имеется договоренность с государственной китайской компанией CMEC на предоставление нам льготных инвестиций под 1–3% годовых для строительства инфраструктуры агрогородов с последующим возвратом в течение 10 лет через программу «Нұрлы жол».

В перспективе планируется строительство таких агрогородов в Актюбинской, Атыраус­кой, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. Многие жители юга Казахстана поддерживают именно такой подход к переезду в северные регионы страны. Они хотят жить вместе с близкими, родственниками, вести совместный бизнес, им так комфортней.

В годы моей работы акимом Южно-Казахстанской области мы с бизнесменом Ибадуллой Калибековым реализовали проект «Асар» в Шымкенте для 20 тыс. оралманов из Узбекистана. Сегодня каждая семья только с приусадебной теплицы получает до 10–12 тыс. долларов дохода в год. Это большое подспорье для семейного бюджета. Правда, в Шымкенте мы допустили ошибку, там получился своего рода «анклав» из оралманов, в следующих проектах мы должны это учесть. Считаем, что во вновь строящихся городках нужно предоставлять жилье также местным учителям, врачам, госслужащим, работникам правоохранительных органов. Такой подход ускорит процесс интеграции и адаптации вновь прибывших.

Анализ текущей ситуации с этническими казахами, проживаю­щими в Китае, России, Узбекистане и Монголии, поз­воляет сделать вывод, что при системной государственной поддержке на историческую родину возможно вернуть еще миллион соотечест­венников. Для этого наряду с упрощенной процедурой получения гражданст­ва необходим новый подход к переселению репатриантов, желательно приг­лашать молодых специалистов и гарантировать им жилье и трудо­устройство.

В ближайшее время в Сары­агашском районе также планируем проработать строительство другого агрогородка на 400 га для соотечественников, которые желают вернуться на историческую родину. Сложившееся географическое положение позволяет нам рядом с Ташкентом совместно с узбекскими предпринимателями сформировать на казах­станской стороне СП по откорму скота, произ­водству мясных и молочных продуктов, переработке фруктов и овощей с привлечением израиль­ских технологий. Местные сельхозпроизводители нач­нут производить по договорам силос, сено, сенаж, зерновые для откорма скота и производства молока, а это опять же новые рабочие места и заработки. В пилотном проек­те мы планируем приглашать оралманов в возрасте до 35 лет, имеющих соответствую­щую специальность. В перспективе большинство оралманов из Узбекистана можно будет расселить в специально построенных агрогородках в Сарыагашском, Келесском, Чардаринском, Казы­гуртском районах Туркестанской области. Новым центром притяжения как внешней, так и внут­ренней миграции может стать город Туркестан.

Казалось бы, предложенные нами проекты полностью соответствуют поручению Елбасы и Президента страны по решению жилищных проблем казахстанцев и созданию новых рабочих мест, однако мы не видим долж­ной поддержки местных органов власти в решении этих вопросов. К примеру, в Аршалынском районе Акмолинской области почти 10 месяцев назад был объявлен конкурс на ПСД по инфраструктуре нашего проекта, но вопрос финансирования до сих пор еще не решен. Речь идет всего лишь о 35 млн тенге. Около года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассматривается вопрос включения модульных заводов по строительству жилья в 51 казахстанско-китайский инвестиционный проект. Все вроде бы поддерживают, но воз и ныне там.

Сегодняшние реалии показывают, что существует риск потери языка, национальной и культурной идентичности этнических казахов, проживающих за рубежом. В декабре 2018 года ВАК совместно с фондом «Отандастар» провел в Омске Малый курултай казахов России. Участники форума выразили обеспокоенность вопросами сохранения родного языка и культуры, особенно в среде казахской молодежи, и призвали казахстанскую сторону оказать действенную помощь. Нами принято решение провес­ти пилотный проект в России по привитию родного языка и сохранению традиций казахского народа. Глубоко убежден, что эти вопросы требуют глубокого осмысления и системной работы.

Назрела необходимость активизации работы по созданию казахских национальных культурно-деловых центров за рубежом. Учитывая складывающуюся тенденцию закрытия за границей национальных школ в регионах компактного проживания казахов (Китай, Россия), исключения из учебных программ уроков казахского языка, на наш взгляд, особый акцент надо делать на развитие внутри страны образо­вательной инфраструктуры и языковых программ для казахов зарубежья. И работа прежде всего должна быть ориентирована на подрастающее поколение. Огромный потенциал для обучения родному языку детей казахской диаспоры имеют интеллектуальные школы и высшие учебные заведения. На их базе в каникулярный период мы планируем с нынешнего года начать проект по организации летних языковых лагерей для 4 тыс. детей из зарубежья с обязательной культурной программой по истории, традициям и обычаям казахского народа.

Ежегодно в лагере «Балдаурен» отдыхают 150 детей зарубежной диаспоры. В этом контексте необходимо изучить возможность подготовки преподавателей казахского языка для работы за рубежом из числа молодежи, волонтеров или же запустить специальные программы для казахов зарубежья по подготовке учителей казахского языка. Для эффективного продвижения языка и национальной культуры среди детей требуются новые методы и подходы с продвижением интерактивных разработок по изучению казахского языка в игровой форме в раннем возрас­те. К примеру, мы опробовали программу «Қастерлі қалам», которая позволяет детям в интерактивной и увлекательной форме учить буквы, словосочетания, предложения, а также слушать сказки и стихи на казахском языке.

По просьбе представителей казахской диаспоры, проживающих в Китае и России, мы совместно с Министерством информации и общественного развития начали выпуск специальных роликов о традициях и обычаях казахского народа, известных исторических личностях. В аналогичном русле при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан начата работа по выпуску цикла фильмов «Алыстағы ағайын» об успешных казахах, проживающих за рубежом.

В соответствии с Планом меро­приятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018–2022 годы, утвержденным постановлением Правительства РК от 18.05.2018 г., а также в связи с многочисленными просьбами представителей казахской диаспоры за рубежом требует своего решения проблема обеспечения казахских национальных культурных центров и объединений за рубежом национальными костюмами, музыкальными инструментами и демонстрационными предметами культуры и прикладного искусства. В связи с этим ВАК вместе с фондом «Отандастар» планирует реализовать масштабный проект «Дәстурлі қоржын», который обеспечит потребности казахских национальных культурных центров и объединений в национальных костюмах, инструментах и демонстрационных предметах национальной культуры. Считаю, что реализация вышеназванных инициатив внесет свой вклад в реализацию инициированной Елбасы национальной программы духовного возрождения «Рухани жаңғыру», продемонстрирует мировому сообществу единство и консолидацию казахской нации, покажет особое внимание и заботу государства о казахской диаспоре за рубежом.