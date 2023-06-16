Братья-подростки утонули в реке Жайык

Спасатели ищут двух утонувших в реке подростков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Фото пресс-службы ДЧС Атырауской области

По данным департамента, в вечернее время поступил вызов об утоплении детей-подростков в реке Жайык в поселке Геолог.

Сотрудники ДЧС Атырауской области незамедлительно добрались до места вызова. Там было установлено, что подростки 2007 и 2008 годов рождения утонули во время купания в необорудованном месте.