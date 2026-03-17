«Бриллиантовые» сердца

Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Супруги из Актау раскрыли секреты долгой счастливой совместной жизни

фото из личного архива семьи Алимухамбетовых

В Казахстане немало семей, которые своим примером показывают, что крепкий брак строится на любви, терпении и заботе. Одна из них – семья Ибрая Алимухамбетова и Надии Валитовой. Недавно супружеская чета отметила 60 лет совместной жизни.

Сегодня Ибраю-ата – 84 года, а его жене Надие Нуриевне недавно исполнилось 85. За долгие годы они вместе прошли через многие жизненные обстоятельства – от юности и первых свиданий до большой и дружной семьи, в которой переплелись традиции разных народов.

Познакомились будущие супруги в поселке в районе промысла Каратон Атырауской области. Они знали друг друга со школьных лет, однако сблизились поз­же. Отец Надии работал в школе завучем и хорошо помнил Ибрая еще подростком.

– Папа иногда говорил, что он был немного хулиганистым, – вспоминает с улыбкой Надия Нуриевна.

Их судьбоносная встреча произошла, когда молодой Ибрай вернулся из армии. Службу он проходил в Германии, а, вернувшись, однажды пришел на танцы в местный клуб. В те годы это был старый барак, украшенный силами местных жителей, но для молодежи такие вечера становились настоящим праздником.

– Мы стояли с подругой, и она сказала: «У нас какой-то солдат появился». Я обернулась, а он стоял уже рядом... – рассказывает женщина.

После той встречи и началась их история любви. Ибрай стал ухаживать за красавицей Надией: приглашал на танцы, дарил цветы и сладости. Причем отношения строились на уважении – ценности, которую и по сей день они считают безусловной частью воспитания.

Сам Ибрай-ата вспоминает, что, прежде чем пригласить девушку на танец, он сначала подходил к ее старшей сестре и спрашивал разрешения. И лишь после этого приглашал возлюбленную. Помогали ему и конфеты-ириски. В семье девушки было семеро детей. И Ибрай частенько угощал младших сладостями, чтобы они передали Надие приглашение на свидание.

Через год после знакомства, в день рождения Надии, молодой человек решился сделать ей предложение. Вместе с друзьями он пришел знакомиться с родителями невесты. В подарок будущей семье принесли красивое вышитое покрывало и керамическую статуэтку в виде собаки. Она, кстати, до сих пор хранится в доме супругов. Можно сказать, стала настоящей семейной реликвией.

Позже семья приняла решение переехать в Мангистаускую область, где в те годы активно развивалась промышленность. Ибрай работал электромонтером, Надия – в строительной сфере. Но сначала супруг отправился в регион один, чтобы освоиться. И эти два месяца стали самой долгой разлукой за всю их жизнь. Вскоре семья воссоединилась, и началась новая глава их семейной жизни уже на мангистауской земле.

Супруги признаются: секрет долгого и счастливого брака заключается в умении поддерживать друг друга и делить заботы. В их доме никогда не существовало строгого разделения на «женские» и «мужские» обязанности. Если Надия готовила, Ибрай мог сидеть рядом и помогать чистить овощи. А сама она часто ждала мужа у окна, узнавая его машину по свету фар, приближающихся по степной дороге.

Их семья за десятилетия стала большой и по-настоящему многонациональной. Сегодня в кругу родных не только казахи и татары, но и уйгуры, русские, белорусы, армяне, украинцы. Несмотря на различие культур, все они живут дружно, стараясь сохранять семейные традиции. И неизменно подчеркивают: именно уважение друг к другу всегда было и остается важной частью семейного уклада.

Каждый праздник в этой большой семье превращается в большое событие. Родные стараются собираться вместе, накрывают богатый стол, соблюдая традиции разных народов. Например, весной вся семья обязательно отмечает Наурыз – праздник обновления и единства. В такие дни родственники надевают национальные костюмы, готовят традиционные блюда, делятся воспоминаниями и фотографируются на память.

Не забывают и о других обычаях. К примеру, на православную Пасху снохи пекут куличи. И что самое интересное: члены семьи говорят на нескольких языках и прекрасно понимают друг друга.

У супругов двое детей. Сын Марат стал профессиональным музыкантом – скрипачом. Его жена, армянка по национальности, педагог, работает с особенными детьми. Их семья живет в любви и согласии уже более 35 лет. И у них тоже двое детей – сын и дочь. Дочь училась в лицее, получила золотую, а потом блестяще окончила Назарбаев Университет в Астане.

А дочь Ибрая Алимухамбетова и Надии Валитовой в свое время училась в Политехническом институте в городе Туле, где впоследствии создала семью с хорошим русским парнем. Их сын окончил Тульское суворовское военное училище.

Родные рассказывают, что в семье всегда уделяли большое внимание образованию, труду и взаимной поддержке. Среди родственников есть обладатели красных дипломов, представители разных профессий. Живя в разных городах, члены семьи стараются сохранять главное – связь между поколениями. Они часто собираются вместе, вспоминают прошлое, рассказывают о своей жизни.

По словам близких, за все 60 лет супруги никогда не ссорились.

– Мы даже не можем вспомнить каких-то больших конфликтов. Бывали только мелочи, которые быстро забывались, – говорит Надия Нуриевна.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, супруги уверены: крепкая семья строится на простых вещах – уважении и поддержке.

– Важно понимать человека рядом, иногда уступать и беречь друг друга. Но самое главное – это любовь, – отмечают Ибрай-ата и Надия Нуриевна.

Эта история – пример того, как взаимное уважение, традиции и забота друг о друге способны объединить не только двух человек, но и целые поколения в большую и дружную многонациональную семью.

#семья #традиции #ценности #Ибрай Алимухамбетов #Надия Валитова

Популярное

Все
Каратэ высшей пробы
Креативное дрон-шоу
Золотой график побед
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Безграничная сила женщины
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
Декаду открыли новосельем
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Безграничная сила женщины
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Духовная идентичность казахского народа

