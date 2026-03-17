В Казахстане немало семей, которые своим примером показывают, что крепкий брак строится на любви, терпении и заботе. Одна из них – семья Ибрая Алимухамбетова и Надии Валитовой. Недавно супружеская чета отметила 60 лет совместной жизни.

Сегодня Ибраю-ата – 84 года, а его жене Надие Нуриевне недавно исполнилось 85. За долгие годы они вместе прошли через многие жизненные обстоятельства – от юности и первых свиданий до большой и дружной семьи, в которой переплелись традиции разных народов.

Познакомились будущие супруги в поселке в районе промысла Каратон Атырауской области. Они знали друг друга со школьных лет, однако сблизились поз­же. Отец Надии работал в школе завучем и хорошо помнил Ибрая еще подростком.

– Папа иногда говорил, что он был немного хулиганистым, – вспоминает с улыбкой Надия Нуриевна.

Их судьбоносная встреча произошла, когда молодой Ибрай вернулся из армии. Службу он проходил в Германии, а, вернувшись, однажды пришел на танцы в местный клуб. В те годы это был старый барак, украшенный силами местных жителей, но для молодежи такие вечера становились настоящим праздником.

– Мы стояли с подругой, и она сказала: «У нас какой-то солдат появился». Я обернулась, а он стоял уже рядом... – рассказывает женщина.

После той встречи и началась их история любви. Ибрай стал ухаживать за красавицей Надией: приглашал на танцы, дарил цветы и сладости. Причем отношения строились на уважении – ценности, которую и по сей день они считают безусловной частью воспитания.

Сам Ибрай-ата вспоминает, что, прежде чем пригласить девушку на танец, он сначала подходил к ее старшей сестре и спрашивал разрешения. И лишь после этого приглашал возлюбленную. Помогали ему и конфеты-ириски. В семье девушки было семеро детей. И Ибрай частенько угощал младших сладостями, чтобы они передали Надие приглашение на свидание.

Через год после знакомства, в день рождения Надии, молодой человек решился сделать ей предложение. Вместе с друзьями он пришел знакомиться с родителями невесты. В подарок будущей семье принесли красивое вышитое покрывало и керамическую статуэтку в виде собаки. Она, кстати, до сих пор хранится в доме супругов. Можно сказать, стала настоящей семейной реликвией.

Позже семья приняла решение переехать в Мангистаускую область, где в те годы активно развивалась промышленность. Ибрай работал электромонтером, Надия – в строительной сфере. Но сначала супруг отправился в регион один, чтобы освоиться. И эти два месяца стали самой долгой разлукой за всю их жизнь. Вскоре семья воссоединилась, и началась новая глава их семейной жизни уже на мангистауской земле.

Супруги признаются: секрет долгого и счастливого брака заключается в умении поддерживать друг друга и делить заботы. В их доме никогда не существовало строгого разделения на «женские» и «мужские» обязанности. Если Надия готовила, Ибрай мог сидеть рядом и помогать чистить овощи. А сама она часто ждала мужа у окна, узнавая его машину по свету фар, приближающихся по степной дороге.

Их семья за десятилетия стала большой и по-настоящему многонациональной. Сегодня в кругу родных не только казахи и татары, но и уйгуры, русские, белорусы, армяне, украинцы. Несмотря на различие культур, все они живут дружно, стараясь сохранять семейные традиции. И неизменно подчеркивают: именно уважение друг к другу всегда было и остается важной частью семейного уклада.

Каждый праздник в этой большой семье превращается в большое событие. Родные стараются собираться вместе, накрывают богатый стол, соблюдая традиции разных народов. Например, весной вся семья обязательно отмечает Наурыз – праздник обновления и единства. В такие дни родственники надевают национальные костюмы, готовят традиционные блюда, делятся воспоминаниями и фотографируются на память.

Не забывают и о других обычаях. К примеру, на православную Пасху снохи пекут куличи. И что самое интересное: члены семьи говорят на нескольких языках и прекрасно понимают друг друга.

У супругов двое детей. Сын Марат стал профессиональным музыкантом – скрипачом. Его жена, армянка по национальности, педагог, работает с особенными детьми. Их семья живет в любви и согласии уже более 35 лет. И у них тоже двое детей – сын и дочь. Дочь училась в лицее, получила золотую, а потом блестяще окончила Назарбаев Университет в Астане.

А дочь Ибрая Алимухамбетова и Надии Валитовой в свое время училась в Политехническом институте в городе Туле, где впоследствии создала семью с хорошим русским парнем. Их сын окончил Тульское суворовское военное училище.

Родные рассказывают, что в семье всегда уделяли большое внимание образованию, труду и взаимной поддержке. Среди родственников есть обладатели красных дипломов, представители разных профессий. Живя в разных городах, члены семьи стараются сохранять главное – связь между поколениями. Они часто собираются вместе, вспоминают прошлое, рассказывают о своей жизни.

По словам близких, за все 60 лет супруги никогда не ссорились.

– Мы даже не можем вспомнить каких-то больших конфликтов. Бывали только мелочи, которые быстро забывались, – говорит Надия Нуриевна.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, супруги уверены: крепкая семья строится на простых вещах – уважении и поддержке.

– Важно понимать человека рядом, иногда уступать и беречь друг друга. Но самое главное – это любовь, – отмечают Ибрай-ата и Надия Нуриевна.

Эта история – пример того, как взаимное уважение, традиции и забота друг о друге способны объединить не только двух человек, но и целые поколения в большую и дружную многонациональную семью.