Британка в 95 лет подписала контракт с модельным агентством

В Великобритании женщина в возрасте 95 лет стала моделью, передает Kazpravda.kz
Жительница Великобритании Джейн Уитлок за свою десятидневную карьеру в модельном бизнесе смогла завоевать симпатию многих людей. Активная и открытая для всего нового пенсионерка подписала контракт с модельным агентством.
Профессиональные фотографы Британии уверено заявляют, что 95-летняя пенсионерка обладает качествами, которых нет ни у одной молодой модели, благодаря своему жизненному опыту. Джейн в кадре способна четко передать художественный замысел, и для достижения необходимого эффекта не требуется много снимков.
Сама Джейн Уитлок от новой профессии более чем в восторге. Ей даже жаль, что в модельный бизнес она не попала раньше. Также интересно то, что ее дочь пришла в модельный бизнес в возрасте 69 лет, а после и мама благодаря дочери открыла для себя новые горизонты.