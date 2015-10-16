Броня крепка, и танки наши быстры 1120 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Эстафета воинской славы

Чтобы почтить память героических танкистов-казахстанцев у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев собрались представители Алматинского городского совета филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил», а также молодые офицеры и курсанты Военного института сухопутных войск во главе с лейтенантом Рысханом Женебаем. Участники этой памятной встречи возложили цветы к Вечному огню.

О славных воинских традициях, которые свято чтут в казахстанской армии, говорили председатель объединения полковник в отставке Мэлис Шампиев, член Ассамблеи народа Казахстана полковник в отставке Казбек Мамсуров, члены Совета полковники в отставке Владимир Денисюк и Мурат Егизбаев.

От имени курсантов, торжественным маршем прошедших перед ветеранами, выступил Кудайберген Асануулы, представитель братского Кыргызстана. Он заверил, что молодежь с достоинством продолжает воинскую эстафету старшего поколения.

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер пяти воинских орденов и 35 медалей, член Ассамблеи народа Казахстана, гвардии полковник в отставке Леонид Гирш вспомнил, как воевал в годы Великой Отечественной войны.

– Ведь я стал красноармейцем (солдат тогда именно так называли) в июле 1941 года, – рассказал он. – Вскоре был ранен, попал в госпиталь, потом опять фронт, учеба в Тихо­океанском высшем военно-морском училище. После чего в составе бригады морской пехоты меня направили в формировавшийся под Москвой 6-й механизированный корпус. Там окончил еще начальную школу пехотинца, поэтому с морской формой пришлось расстаться. Правда, когда в боях под Сталинградом и Курском морские пехотинцы надевали бескозырки и тельняшки, подпоясывали солдатские шинели черным ремнем с якорем, немцы обращались в паническое бегство.

За героизм, проявленный на Сталинградском фронте, корпус получил звание гвардейского и был переименован в 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус, а меня перевели командиром роты в 24-ю гвардейскую танковую бригаду этого же корпуса. Бригада громила немцев на Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала левобережную Украину, Польшу, участвовала в Берлинской и Пражской операциях. После чего стала называться 24-й гвардейской танковой Пражской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригадой. Свой боевой путь она закончила в Праге 9 мая 1945 года.



Вернувшийся из небытия

Наверное, мало кто знает, что на Поклонной горе в Москве на открытой площадке бронетехники Цент­рального музея Великой Отечественной войны среди других экспонатов, прошедших через огонь сражений, выставлен танк Т-34-76, на котором сохранились слова «От рабочих Казахстана» и знак «Гвардия». Казахстанский журналист Сергей Борисов, живущий сейчас в Москве, очень заинтересовался этой надписью, провел свое журналистское исследование, и вот что ему удалось выяснить.

Во время боев 5 декабря 1942 года у деревни Жарки Новосокольнического района Псковской области этот танк огнем и гусеницами уничтожил около 100 гитлеровских солдат. Преследуя отходящего врага, машина была подбита, от взрыва разорвались звенья одной из гусениц, и танк по инерции занесло на лед замерзшего озера Жарки. Лед не выдержал 26-тонной машины, и она пошла ко дну. Экипаж, к счастью, не только успел покинуть машину, но и прихватил с собой крупнокалиберный пулемет.

Так и пролежал танк на дне озера до 1998 года, пока его не нашли поисковые отряды. Осенью того же года военная реликвия была поднята с 6-метровой глубины. Когда танк вытащили на берег, это был, по сути, огромный ком грязи. Но как только брандспойтами немного отмыли его башню, на ней отчетливо проступила надпись – «От рабочих Казахстана». Позже танк был отреставрирован в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ, но поисковикам было интересно узнать, кто на нем воевал, из каких мест призывался экипаж, какова дальнейшая судьба гвардейцев?

Правда, узнать удалось немногое, уж слишком много времени прошло с той поры. Как оказалось, найденный танк Т-34-76 принадлежал 7-му танковому полку 34-й механизированной бригады, входящей в состав 3-й Ударной армии под командованием генерала Галицкого, прибывшей в этот район Псковской области с Калининского фронта. Командиром машины и всего танкового взвода был недавний выпускник училища лейтенант Насип Тухватчин, по национальности, скорее всего, татарин. После тех боев на озере Жарки он еще несколько раз горел в танке, но остался жив, День Победы встретил в Софии в звании подполковника.

К сожалению, к тому времени, когда «тридцатьчетверку» извлекли со дна озера, участника войны уже не было в живых. Не удалось и определить, кто конкретно подарил этот танк советским воинам – рыбаки Балхаша, шахтеры Караганды или медеплавильщики, ведь тогда все было подчинено главному закону военного времени – «Все для фронта, все для Победы!».

Уже в самом начале войны по всей стране развернулось мощное движение по передаче личных средств в помощь фронту. Это могли быть как личные сбережения отдельных граждан, так и деньги, собранные работниками целых предприятий и колхозов. Чаще всего на эти деньги покупались танки, иногда целые танковые колонны, другая военная техника. Например, наш прославленный земляк, дважды Герой Советского Союза летчик Сергей Луганский воевал на самолете, который ему подарили комсомольцы и молодежь Алма-Аты.

А было это так. После тяжелого ранения в одном из боев зимой 1943 года Сергей Луганский до полного выздоровления был отправлен домой в Алма-Ату. И тогда газета «Казахстанская правда» 29 декабря 1943 года посвятила легендарному бойцу специальный выпуск, на одной из страниц которого был опубликован призыв «Соберем средства на новогодний подарок нашему герою! Подарим ему быстрокрылый самолет!». Что и было сделано – на новую машину «для Сергея» было собрано 180 тыс. рублей. Причем Луганский сам выбирал себе самолет на саратовском авиазаводе, где директор показал ему облегченный Як-1Б, специально подготовленный для участия в конкурсе на лучший истребитель. Машина летчику понравилась, и вскоре борт Яка украсила надпись: «Герою Советского Союза Сергею Луганскому от комсомольцев и молодежи г. Алма-Аты». На этом самолете-подарке он сражался в небе Румынии, над Одером, над Берлином.

Что же касается танков, то фашистов громили такие, например, именные танки, как «Пионер Казахстана», или целая танковая колонна им. ВЛКСМ, деньги на которую молодежь республики стала собирать еще осенью 1941 года. В итоге уже зимой 42-го 45 новеньких именных «тридцатьчетверок» отправились на фронт. А всего за годы войны казахстанцы собрали почти полмиллиарда рублей, на которые были построе­ны танки, торпедные катера и авиа­эскадрильи!

...Несколько лет назад, будучи в Москве, я тоже пришла на Поклонную гору. Как обычно, там было многолюдно, много цветов. Их несли не только к подножию монумента, но и бросали на броню овеянных славой танков. В мае 45-го так делала вся благодарная Европа.