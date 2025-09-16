«Броня» от стагнации экономики

Наша марка
1
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В Послании-2025 Глава государства отметил особую роль обрабатывающей промышленности

фото Игоря Бургандинова

Согласно данным столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства, по итогам семи месяцев текущего года Астана в стране лидирует по объему инвестиций в экономику с реальным ростом в 42%, что в денежном выражении составляет 1,2 трлн тенге.

Как сообщил руководитель отдела управления Нуржан Ашимов, ключевой производственной площадкой столицы при этом выступает Индустриальный парк № 1, где сегодня осуществлены и реализуются 139 проектов общей стоимостью свыше 336 млрд тенге. 82 предприя­тия уже действуют, а еще 57 находятся на стадии строительства. Их запуск ожидается в течение ближайших двух лет.

К одному из ведущих предприятий Индустриального парка № 1 столицы по праву относят завод Kazakhstan Paramount Engineering (KPE), входящий в состав Группы компаний Barys Dynamics. Это единственное в респуб­лике и крупнейшее в Центральной Азии предприятие по выпуску для нужд армии бронированных машин колесного типа. Завод производит современную бронетехнику с усиленной противоминной защитой типа MRAP.

На днях здесь в рамках пресс-тура побывали столичные журналисты, получившие возможность не только ознакомиться с полным циклом сборки военной техники, но и увидеть стенды с образцами баллистических испытаний двухслойной брони, осмотреть парк готовых боевых машин, оценить уровень технологической оснащенности предприятия и узнать о планах по разработке новых моделей бронетехники колесного типа.

По словам ­технического директора завода ­Мухтара ­Альмуханова, Kazakhstan Paramount Enginee­ring был основан в 2014 году и специализируется на выпуске и модернизации бронетранспортеров, а также боевых модулей и электронных систем. Производственная площадь предприятия составляет 13 500 квадратных метров, производительность – до 360 единиц бронемашин MRAP в год.

В числе дальнейших проектов компании Barys Dynamics – строи­тельство завода грузовой техники ежегодной мощностью до 10 тыс. грузовиков, выпуск электронной продукции оборонного и гражданского назначения, а также осуществление проекта «АСПАН» по созданию полного цикла производства артиллерийских боеприпасов. В настоящее время на заводе заняты свыше 350 специалистов, большинство из которых (90 процентов) – рабочий персонал.

Если подробнее говорить о линейке бронированных колесных машин, то на KPE выпускается широкий перечень этой военной автотехники с 70-процентным казахстанским содержанием, включая Arlan, Alan 2, Barys 6x6 и Barys 8х8. Они отличаются высокими показателями защиты и проходимости.

KPE тесно сотрудничает с коллегами из ST Engineering ­(Сингапур), заключив контракт на локальное производство Terrex Barys-А 2. Стоит отметить, что на базе компании Barys Dynamics также создаются передовые бое­вые модули и системы, такие как Sunqar и Ansar, которые уже приняты на вооружение ВС рес­публики.

– Помимо бронетехники и бое­вых модулей, разрабатываются и внедряются электронно-опти­ческие системы, командно-штабные машины Arna, лазерное оружие, системы связи, радиолокационные станции и комплексы БПЛА, – проинформировал ­Мухтар Альмуханов. – Основными заказчиками выступают Вооруженные силы и другие силовые ведомства Казахстана, включая КНБ, Службу государственной охраны, Национальную гвардию, МВД и МЧС. Также компания ведет разработку дронов-разведчиков и дронов барражирую­щих с дальностью полета до 20 км и полезной нагрузкой до семи килограммов, способных к вертикальному взлету и посадке. Эти беспилотники могут размещаться на базе бронированных боевых машин Barys, Arlan, Alan.

Компания Barys Dynamics также активно развивает выпуск антидронных систем, включающих оборудование для комплексной детекции угроз с помощью радара и камеры кругового обзора 360°, предусматривающих ситуа­ционный анализ с ИИ, а также интеграцию радарного комплекса с оптическим для обнаружения воздушных целей на расстоянии до 40 км.

Системы также оснащены электронными библиотеками с технологией искусственного интеллекта для распознавания воздушных целей и баллисти­ческих вычислений для наведения зенитного вооружения.

На территории завода участники пресс-тура получили уникальную возможность наблюдать за процессом сборки электронной панели приборов для бронетехники. Конструктор цеха Нуржан Калмаханұлы подробно рассказал о сложном и высокотехнологичном производственном процессе, продемонстрировав, как шаг за шагом создаются высокоточные приборы.

По его словам, в цехе трудятся преимущественно молодые, амбициозные специалисты с профильным техническим образованием, обладающие высоким уровнем подготовки и стремлением к инновациям. Особо было отмечено, что все надписи на приборах выполнены на государственном языке, при этом предусмотрена возможность переключения интерфейса и на иностранные языки – это значительно расширяет сферу применения выпускаемой техники.

Таким образом, отрасль, в которой формируется экспортный потенциал, внедряются новые технологии, создаются качественные рабочие места, служит хорошей «броней» от стагнации экономики. Подтверждением тому служит решение столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства приступить к реализации проекта Индустриального парка № 2. Как сообщил Нуржан Ашимов, на территории этой производственной площадки планируется осуществить более ста проектов на сумму свыше 500 млрд тенге, что позволит создать более восьми тысяч рабочих м

#завод #KPE #Kazakhstan Paramount Engineering

Популярное

Все
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Цена золота обновила новый рекорд
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Инвестпроекты для села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]