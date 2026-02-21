Бронзовый пируэт Спорт 24 февраля 2026 г. 0:20 1 Абзал Камбар Лидер национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов подтвердил статус одного из сильнейших атлетов планеты. На этапе Кубка мира в немецком Котбусе наш мастер завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне. Его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Борьба была настолько плотной, что призеров разделили сотые доли. Золото досталось итальянцу Габриэле Таргетте (15,000), серебро – армянскому гимнасту Мамикону Хачатряну. Особого внимания заслуживает и четвертое место еще одного нашего спортсмена – Зейноллы Идрисова (14,833). #Спорт #гимнастика #Нариман Курбанов #Котбус