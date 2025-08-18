Фото: Минтуризма и спорта

Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

"По итогам обсуждения члены комиссии поддержали кандидатуру бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне, директора №7 областной специализированной детско-юношеской спортивной школы управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Акжурека Танатарова", - говорится в пресс-релизе.

Кандидатуры на данные должности выдвигаются местными исполнительными органами, но назначаются только после одобрения комиссии при Министерстве туризма и спорта.

Акжурек Танатаров - казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, призёр олимпийских игр (Лондон 2012), чемпион Азии (Нью-Дели 2017), чемпион и призёр международных турниров, многократный чемпион Казахстана в категориях до 66-74 кг.