Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области

Кадровые назначения,Спорт
46

Акжурек Танатаров получил новую должность

Фото: Минтуризма и спорта

Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

"По итогам обсуждения члены комиссии поддержали кандидатуру бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне, директора №7 областной специализированной детско-юношеской спортивной школы управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Акжурека Танатарова", - говорится в пресс-релизе.

Кандидатуры на данные должности выдвигаются местными исполнительными органами, но назначаются только после одобрения комиссии при Министерстве туризма и спорта.

Акжурек Танатаров - казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, призёр олимпийских игр (Лондон 2012), чемпион Азии (Нью-Дели 2017), чемпион и призёр международных турниров, многократный чемпион Казахстана в категориях до 66-74 кг.

#назначение #Спорт

Популярное

Все
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
В Турции землетрясение разрушило дома
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Именитые столичные спортсмены поздравили казахстанцев с Днё…
Казахстан показал лучший результат в истории на XII Всемирн…
Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
Юрий Мельниченко: Кроме первого места для меня другого не с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]