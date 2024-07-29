Бублик попросил прощения у казахстанцев

Теннисист Александр Бублик обратился к казахстанцам после неудачного выступления на Олимпиаде в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«Тяжело оценивать матч. Безусловно, у нас были шансы. Мы имели несколько брейк-поинтов. Однако по итогу, к сожалению, ни один из них не реализовали. Это - теннис. Что сказать? Очень обидно, что не смогли принести не то, что медали - победу. От себя хочу обратиться к казахстанцам, попросить прощения за то, что не смог выиграть даже пару матчей, не говоря уже о медали. Мне очень некомфортно.

Мы не играем с Сашей в парном разряде. Если не ошибаюсь, последний раз это было в 2022 году в Глазго. Здесь успели провести пару тренировок. Выиграли один тренировочный сет. Сложно судить. Я в последнее время в парном разряде практически не играю. Нет с ним сыгранности. Однако отмечу, что это не оправдание. Мы должны были как минимум обыграть сегодняшних оппонентов», - сказал Бублик.