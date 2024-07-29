Последние казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали
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Таким образом, Казахстан завершил выступление в теннисе
Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх в теннисе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).
Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счетом 6:4, 6:4.
Таким образом, Казахстан завершил выступление в теннисе.
В первый же день парижской олимпиады Елена Рыбакина снялась с соревнований.
Вслед за Рыбакиной с Олимпиады снялась и Юлия Путинцева.