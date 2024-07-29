Последние казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх в теннисе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, Казахстан завершил выступление в теннисе.

В первый же день парижской олимпиады Елена Рыбакина снялась с соревнований.

Вслед за Рыбакиной с Олимпиады снялась и Юлия Путинцева.