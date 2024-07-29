Последние казахстанские теннисисты выбыли из борьбы за олимпийские медали

Теннис , Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Таким образом, Казахстан завершил выступление в теннисе

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан завершил выступление на Олимпийских играх в теннисе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Последними на парижский корт вышли Александр Бублик и Александр Недовесов. Они выступили в первом раунде парного разряда, проиграв дуэту из Бразилии Тьяго Монтейро/Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Матч продлился два сета. Бразильцы выиграли его со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, Казахстан завершил выступление в теннисе.

В первый же день парижской олимпиады Елена Рыбакина снялась с соревнований.

Вслед за Рыбакиной с Олимпиады снялась и Юлия Путинцева.

#олимпиада #теннис

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